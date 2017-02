Igualada és entre les ciutats que estrenaran un revolucionari sistema de pagament del transport

Igualada incorporarà el 2018 un nou sistema de pagament del transport públic a través d'un xip sense contacte. La novetat, l'anomenada targeta T-Mobilitat, que serà aplicable a totes les poblacions que depenen de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), es va presentar ahir al Mobile World Congres. L´alcalde d´Igualada, Marc Castells (CiU), ha assisitit aquest dimarts a la presentació de la T-Mobilitat. Durant l´acte, ha pogut comprovar, en primera persona, com funcionarà el nou sistema de pagament del transport públic mitjançant la tecnologia de xip sense contacte.

Castells ha comprovat el nou sistema en la visita a l´estand de l´ATM de Barcelona, que ha estat organitzada per l´Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). A més de l´alcalde d´Igualada, també han assistit a aquesta presentació el president de l´AMTU i alcalde de Santa Maria de Palautordera, Jordi Xena, i altres membres del Comitè Executiu de l´AMTU, representants dels municipis d´Arenys de Munt, Manresa, Montornès del Vallès, Premià de Mar, Sabadell, Sant Cugat de Vallès i Terrassa, i el director general de l´AMTU, Joan Prat. Tots ells formen part d´aquesta associació, que agrupa 91 entitats, entre les quals hi ha 89 municipis i 2 consells comarcals, amb una població representada de 2 milions d'habitants i un volum de viatgers urbans transportats de prop de 42 milions el 2016.

En el transcurs de la presentació, s´ha dut a terme una demostració del nou mètode de pagament sense contacte que es posarà en marxa amb la T-Mobilitat. Aquest sistema també es pot veure en un video promocional d'ATM

Els assistents han participat en una simulació de pagament i validació d´un bitllet de transport públic, tot realitzant un circuit pel mateix estand de l´ATM. D´aquesta manera, els alcaldes han pogut comprovar el canvi radical que suposarà la seva implantació, ja que el nou sistema de pagament que va associat a aquesta targeta és molt ràpid i còmode, cosa que facilitarà l´ús del transport públic. Amb la T-Mobilitat el sistema de venda permetrà el prepagament, el postpagament (domiciliació bancària), la recàrrega per internet i el pagament per mòbil.

La implantació de la T-Mobilitat canviarà radicalment la manera com els usuaris fan servir el transport públic a Catalunya, amb un sistema de venda i validació més segur i personalitzat, segons han explicat els responsables de l'Autoritat del Transport Metropolità