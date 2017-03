Calaf espera una quinzena de carrosses i comparses al seu Carnaval

Calaf crida a Carnaval. S'haurà entrat en el període de Quaresma, però des de fa anys, la població fa la seva festa de disfresses i bogeria, l'anomenada festa del Pellofa, En l´acte central, la rua, hi participaran una quinzena de carrosses i comparses que recorreran els carrers juntament amb el rei del Carnaval, el Pellofa. No hi faltaran el corre bars, el sopar i el ball. Aquests últims actes tindran lloc en un envelat especial per aquesta ocasió que es situarà al pàrquing de l´antiga serradora. Aquest any s´ha introduït, com a novetat, l´enterrament de la sardina que es farà diumenge, una tradició que La Polseguera, entitat organitzadora juntament amb l´Ajuntament, ha volgut recuperar. La festa comptarà, també, amb les activitats habituals de cada any pensades per a totes les edats.

El divendres es donarà el tret de sortida de la festa amb el torneig de ´duro´, ´Posa-me-la-dura´, i el concurs de Miss i Míster Jamona 2017. La temàtica de la festa serà que els homes es disfressin de dona i les dones d´home. La festa l´animaran el PD Polseguera i els DJ´S Wycko i DJ Banana Fresh.

El matí del dissabte es durà a terme el concurs de botiges. La comissió de carnaval passarà pels establiments participants per veure l´ambientació i disfresses dels botiguers. Anirà acompanyada de la percussió dels Diables de l´Alta Segarra per tal d´amenitzar i fer ambient pels carrers del poble.

A les 16.30 hores s´iniciarà, des del Casal de Calaf, la Gran Rua del Pellofa amb el concurs de carrosses i comparses. El recorregut culminarà amb l´entrega de premis i el pregó del Pellofa, a l´envelat situat al pàrquing de l´antiga serradora. Les batucades Sambandreu, Diabòlica de Gràcia i Ben Sonats acompanyaran la rua amb el seu ritme festiu.

A les 20.00 hores tindrà lloc la XI Mamada, el ja tradicional i multitudinari corre bars del carnaval, que començarà a la plaça dels Arbres. Recorrerà diversos bars d Calaf i s´acabarà amb un sopar popular a l´envelat. Seguidament, a les 23.00 hores, tindrà lloc el Gran Ball de disfresses que enguany comptarà amb el concert de Pirat´s Sound Sistema, Séptimo A i DJ OGT. A les 3 de la matinada hi haurà l´entrega de premis a les millors disfresses participants en el ball.

I diumenge, les activitats es faran a la Sala d´actes municipal. Començaran a les 17.00 hores amb un espectacle infantil a càrrec de Jaume Ibars. A continuació, a les 18.00 hores, es farà l´enterrament de la sardina amb sardinada popular inclosa. D´aquesta manera es donarà per acabada la festa del Pellofa a Calaf fins l´any següent. A les 19.00 hores hi haurà ball amb el duet ´Els Rico´.

Enguany el Carnaval ha recuperat la denominació de la Festa del Pellofa.

Encara us podeu apuntar al torneig de duro i/o al concurs de carrosses enviant un correu a: lapolsdelaterra@gmail.com. En el cas de torneig el preu de la inscripció és de 10 euros.