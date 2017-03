El Consell Comarcal de l'Anoia es proposa establir un salari mínim propi de 1.000 euros

Els consellers del ple del Consell Comarcal de l'Anoia estàn disposats a establir que el salari mínim que cobri un treballador d'aquesta institució no sigui inferior als 1.000 euros mensuals. I s'han donat de temps per poder-ho aconsegir aquesta mandat. Dilluns, el plenari va aprovar una moció en aquest sentit.

El Consell comarcal també es compromet a fer arribar aquest acord a l'associació Anem a mil, que impulsa la idea, a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l´Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.

La plataforma Anem a mil és una iniciativa ciutadana que té per objectiu aconseguir un salari digne per a totes les persones del país. L'entitat denuncia que el salari mínim interprofessional, fixat pel govern espanyol en 707,60€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona per poder viure. Detallen que les institucions europees consideren aquest sou injust i que aquestes recomanen augmentar-lo en més d´un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als treballadors i les seves famílies, tal i com exigeix l´article 4.1 de la Carta Social Europea, que recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del territori. A Catalunya, apunten, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades de l'INE difoses a mitjans de març. Això situaria el salari mínim recomanat a Catalunya en 1.098,77 euros per 14 pagues.