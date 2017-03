Igualada estrena la fase d'integració dels refugiats acollits a Catalunya

Igualada serà una de les primeres ciutats de Catalunya en rebre refugiats de la segona fase d'acollida, és a dir, aquelles persones que, fugint del seu país, han estat acollides durant 6 mesos en centres de primera acollida com ara el de Manresa o el de Berga. Igualada espera poder rebre una família els propers dies, que podria arribar tant dels centres més propers a Barcelona que gestiona Creu Roja, com de l'alberg de Berga, on hi ha una quarantena de refugiats.

Aquest dimecres, el tinent d'alcalde d'Entorn Comunitari i Cooperació de l'Ajuntament, Fermí Capdevila, i el coordinador de Creu Roja a Catalunya, l'igualadí Enric Morist, van explicar aquesta segona fase d'acollida i la voluntat de la ciutat i de diferents entitats de facilitar la integració de les famíies que hi arribin. Capdevila va afirmar que en un primer moment s'està parlant amb Creu Roja de l'arribada d'aquesta primera família, per la qual cosa l'Ajuntament està buscant un pis de lloguer lliure on els refugiats puguin iniciar el nou projecte al nostre país. En els propers mesos, Capdevila i Morist van coincidir que podrien arribar fins a un màxim de tres o quatre famílies.

Morist va explicar que en aquests moments Creu Roja té unes 200 persones en acollida entre els diferents centres que hi ha a Berga i a l'entorn de les quatre capitals provincials. Però ara s'està arribant al moment en què s'aniran complint els sis primers mesos d'aquest acompanyament especial i s'iniciarà un nou període en el qual s'espera que aquestes persones o famílies puguin integrar-se plenament en la vida de Catalunya i hi trobin feina per poder fer el seu procés.

Si durant els primers sis mesos els refugiats tenen un sostre per dormir garantit i ajuts econòmics per cobrir les necessitats bàsiques, a partir d'ara passaran a tenir un acompanyament molt menys proteccionista. Hi ha línies d'ajut previstes, i tota l'assistència social i sanitària de la xarxa pública dels país, però l'objectiu és que es puguin anar integrant.

A Igualada s'ha constituït una comissió d'acollida integrada per Creu Roja, l'Ajuntament, l'Institut Català de la Salut (ICS) i el departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.