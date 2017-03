El projecte refugi dels dissenyadors d'Igualada rep 165 obres d'arreu pere recaptar fons per als refugiats

Projecte Refugi, la iniciativa que s'emmarca en la nova àrea solidària de disseny=igualada, anomenada Gràfica Activa, ha tancat el període de recepció de propostes gràfiques amb 165 inscripcions. Són obres de diferents disciplines que han arribat a Igualada de diferents punts dde Catalunya i de l´estat espanyol. A partir d'ara,

La crida al talent gràfic des de disseny=igualada per la causa del drama humanitari dels refugiats ha rebut propostes de totes les províncies catalanes, però també han participat autors de València, Santander, Madrid, Almeria, Mérida o d´Strasbourg. El conjunt de les il·lustracions, grafismes o fotografies rebudes en format cartell sobre la problemàtica dels refugiats es podran veure en una exposició col·lectiva que tindrà lloc al Portal del Llevador d´Igualada, entre el dies 28 d´abril i 16 de maig de 2017.

D´aquesta mostra se'n farà un catàleg original i s´imprimiran postals individuals que ja es poden reservar a través de la plataforma www.coopfunding.net, aportant uns donatius determinats. Tots els fons recaptats aniran destinats a Creu Roja Anoia, en suport a la seva tasca en l´acollida de refugiats. Totes les obres que es rebin a partir d´ara, seran visibles a la pàgina web www.dissenyigualada.com/graficaactiva.

La presentació pública del catàleg i l´exposició tindrà lloc el 22 d´abril a la Bastida d´Igualada, en una jornada farcida d´actes culturals amb l´objectiu de promoure i donar a conèixer aquesta iniciativa per tal d´aconseguir el màxim de donacions possibles per la causa. Pallassos sense Fronteres compartiran amb els igualadins l'experiènciea viscuda durant l´estada en el camps de refugiats, es farà un debat entorn el disseny fins socials i solidaris , i un concert a càrrec del duet barceloní de folk, Càlido Home. Durant la Diada de Sant Jordi s´habilitarà una parada de disseny=igualada, on també es podran fer donacions i obtenir com a recompensa el catàleg i les postals.

De totes les obres rebudes, se´n destaca la participació especial de Abdulazez Dukhan, un noi sirià de 18 anys que s´ha vist obligat a abandonar Homs, la seva ciutat natal, per causa de la guerra, i des del febrer de 2016 que va arribar a Grècia amb al seva família viu com a refugiat en diferents campaments. En la seva pàgina de Facebook "Through refugees eyes" explica que dir la veritat és el primer dret que van perdre amb la guerra, i per aquest motiu, va voler mostrar la realitat esfereïdora que estaven vivint a través de la fotografia per transmetre a tot el món la situació que estan vivint milers de persones. "Les nostres esperances, les nostres somriures, el nostre patiment, les nostres vides, tot està aquí, explicant el més veraç possible", són paraules de l´Adbulazez. El fotògraf i dissenyador sirià ens ha fet arribar algunes de les seves obres dissenyades des de el camp de refugiats, on viu. Les seves obres es podran veure també exhibides a l´exposició col·lectiva i s´inclouran en el catàleg.

Disseny per la solidaritat Des de disseny=igualada reivindiquem la capacitat, la presència i la importància del nostre o?ci per col·laborar amb les accions humanitàries iniciades arreu del territori. Com a professionals del sector grà?c tenim la capacitat de pensar i il·lustrar les injustícies, en un exercici de consciència, comunicació i narració a través de les imatges. Projecte Refugi és el primer projecte de nova línia de disseny=igualada, anomenada Grà?ca Activa que neix amb la voluntat de generar activitats amb ?ns solidaris.