El barri del Rec ja ha triat els 15 equips que faran una proposta per al seu futur urbanístic

Igualada ja ha triat els 15 arquitectectes que treballaran propostes urbanístiques per donar una solució al barri adober del Rec, a Igualada. El consurs es va amb la intenció de poder trobar una idea que, des de l'urbanisme, doni una nova embranzida a un barri emblemàtic, però detrioriorat, que en plena bombolla immobiliària l'Ajuntament havia previst que es reconvertís en edificis d'habitatges i que ara té en l'horitzó un futur més indefinit. Un jurat format per experts en arquitectura i urbanisme, representants de l´Ajuntament d´Igualada, del govern la Generalitat, i membres del Consell del Rec, han escollit els 15 equips finalistes que seran convidats a participar a la Consulta de projectes pel Barri del Rec d´Igualada, entre un total de 48 equips presentats al concurs.

Per a la categoria d´Urbanisme i Connectivitat, el jurat ha escollit els estudis Buur Scrl de Lovaina (Bèlgica), Carles Enrich Giménez de Barcelona, Miquel Raja Borràs d´Igualada, Lorena Maristany Jackson de Barcelona i Jvantspijker Uar Bv de Rotterdam (Països Baixos). Per a la categoria d´Edificació i Mixticitat d´Usos han estat seleccionats l´equip valencià Inventario de Arquitectura SL i quatre estudis barcelonins: Ravetllat-Ribas Slp, Ute: Jpam i Urban Facts, Esther Rovira i Map13 Barcelona. Finalment, en la categoria d´Espai Públic i Paisatge s´han escollit Jordi Henrich Monràs, Josep Miàs Gifré, Arriola Fiol Arquitectes SCP, Jansana-De La Villa-De Paauw-Arquitectes Slp i Marcos Ruiz de Clavijo Cirajas, tots de Barcelona. A l´hora de fer la selecció, el jurat va tenir en compte criteris com l´experiència del director o la multidisciplinarietat de l´equip. Tots quinze rebran una remuneració de quatre mil euros i tindran tres mesos per presentar un projecte de millora del barri del Rec d´Igualada. El jurat es tornarà a reunir per escollir un sol guanyador per a cada una de les tres categories.

Aquest divendres s'ha donat a conèixer els guanyadors en una nova reunió del Consell del Rec a l´Adoberia Bella, un Consell on hi participen una vintena de representants d´entitats i agents socioecòmics i institucionals de la Conca d´Òdena i que té com a objectiu acompanyar el procés ciutadà i fer el seguiment del procés participatiu de la Consulta de Projectes pel barri del Rec d´Igualada. Durant la trobada, el Segon tinent d'alcalde i regidor de Qualitat Urbana Jordi Pont va presentar també els detalls de la Jornada Participativa que tindrà lloc el dia 25 de març.

L´objectiu de la Consulta del Rec ha estat, des del seu inici, que els professionals de l´urbanisme i l´arquitectura coneguessin de primera mà la realitat del barri i les opinions i aspiracions dels veïns i els ciutadans per poder-les tenir en compte a l´hora d´elaborar les seves propostes. I amb aquesta idea, els equips seran els dia 25 de març a Igualada en una sessió participativa pensada perquè els arquitectes i urbanistes puguin interlocutar directament amb els igualadins que els vulguin traslladar les seves opinions i idees sobre el futur del barri. Tindrà lloc a l´Adoberia Bella de 10h a 13h i pot assistir-hi tothom sense necessitat d´inscripció prèvia.

El projecte porta per títol "Repensant el barri del Rec" i es tracta d´un concurs d´idees impulsat per l´Ajuntament d´Igualada en col·laboració amb el Col·legi d´Arquitectes de Catalunya i l´Institut d´Arquitectura Avançada de Catalunya, i amb implicació activa de la ciutadania per tal de fer l´exercici col·lectiu d´imaginar com ha de ser el barri més emblemàtic d´Igualada en un futur. L´objectiu és que la consulta generi noves idees i que connecti el Rec amb projectes similars de reconstrucció de barris industrials d´arreu del món.