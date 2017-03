El Carnaval de Calaf es posa en marxa a les escoles

Les escoles de Calaf han obert el carnaval. Aquest divendres, la Llar d'infants 'La Boireta', l'Escola Alta Segarra i l'Institut Alexandre de Riquer s'han reunit a la plaça de Barcelona '92 per donar el tret de sortida al Carnaval de Calaf, que enguany durarà fins diumenge. El tema que ha protagonitzat la major part de disfresses d'infants i joves ha estat la figura de Laureà Figuerola, ja que enguany se celebra el bicentenari del seu naixement. A la plaça, els alumnes i professors de l'institut han ofert una dansa preparada especialment per aquesta ocasió, juntament a una ballada dels gegants del centre. Dissabte a la tarda, la rua ha de marcar el punt màxim de la festa, que arriba una setmana més tard del que marca el calendari, però amb molt arrelament.

Un cop acabada, els cursos de parvulari de l'escola i els de la llar d'infants han tornat als seus respectius centres acompanyats per la resta de comparses que, després, han pujat cap a la plaça Gran on ha culminat la celebració amb una nova ballada de la dansa creada pels alumnes de l'institut i una altra dels gegants. Al mig de la rotllana, hi havia una pesseta gegant que portava gravada la data del bicentenari de Laureà Figuerola. Tant l'escola com l'institut portaven dos grups de gralles i percussió que han ambientat i dinamitzat la festa.

Els nens i nenes de la llar d'infants, que abans d'arribar al punt de trobada ja han fet una volta pels principals carrers del poble, anaven disfressats de divertides pessetes, la moneda que va crear Laureà Figuerola, que justament ha estat la figura triada pels mestres com a disfressa.

Els cursos superiors de l'Institut Alexandre de Riquer també s'han disfressat uns de pessetes i els altres de l'il·lustre personatge calafí. Pel que fa a l'Escola Alta Segarra, el tema central eren els animals exòtics i cada classe anava disfressada d'un animal diferent. Hi havia des de pandes, coales i taurons blancs fins a taurons martell, tigres blancs i guineus, entre altres.