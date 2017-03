L'Ajuntament d'Igualada felicita els vencedors del trofeu de robòtica First Lego League de Barcelona

L´alcalde d´Igualada, Marc Castells, i la regidora d´Ensenyament i Joventut, Patrícia Illa, han felicitat aquest divendres els sis joves que el passat 12 de febrer van guanyar el trofeu First Lego League EUSS de Barcelona. Dirigits per Marc Paré i integrant l´equip Infinite Lego, els joves Joan Paré, Arnau Segura, Raimon Coral, Toni Guix, Pau Ruiz i Arnau Cortijo, estudiants de l´Acadèmia Igualada, el Col·legi Monalco, el Col·legi Mestral, l´Escola Pia d'Igualada i l´Escola Les Flandes de Piera, es van imposar en la categoria de Millor Comportament del Robot. Van ser el millor de setze equips participants en un concurs que forma part de la competició internacional de robòtica First Lego League per a nois i noies de 10 a 16 anys, tot i que ells eren més joves, amb edats compreses entre els 8 i els 12 anys. L´Infinite Lego va guanyar el trofeu aconseguint la màxima puntuació en les tres rondes del joc.