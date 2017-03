Igualada inverteix 3,4 milions d'euros a refer la Teneria de cap a peus

El vell edifici de la Teneria d'Igualada tindrà una nova vida l'any que ve. Aquesta setmana, l'Ajuntament ha aprovat amb la unanimitat de tots els grups municipals el projecte executiu de l'obra de remodelació de les cinc plantes de l'edifici (quatre pisos i unes golfes) i l'Ajuntament ja té dotació pressupostària per afrontar la seva part de la intervenció per al pressupost del 2017, i espera tenir-la també per al del 2018. La Teneria ha de ser la nova seu de l'arxiu comarcal, que ocuparà la planta baixa, el primer pis i les golfes, i també de l'Escola d'Idiomes i l'Escola d'Adults.

Les obres de remodelació integral tindran un cost de 3.405.000 euros, que assumirà en el 55 %, aproximadament, el departament de Cultura de la Generalitat i en el 45 % l'Ajuntament, segons ha explicat el regidor Jordi Pont.

A la planta baixa de l'edifici hi haurà el dipòsit de l'arxiu, ja que es mirarà que aquesta sigui la planta que suporti més pes. La gran novetat és que se suprimiran les escales exteriors actuals que són l'accés principal i l'entrada se situarà a peu de carrer.

Per a l'arxiu, ha de ser un gran canvi, ja que guanya l'espai que ara no té i es manté en un punt central de la ciutat. També ha de suposar una millora per a l'Escola d'Idiomes i la d'Adults, que disposaran de més espai. Els serveis educatius tindran alguns espais que hauran de compartir. I Pont demana que hi hagi flexibilitat a l'hora de disposar de les aules.

El govern igualadí té aprovat el projecte arquitectònic, la distribució d'espais, però hi manca la definició de l'activitat portes enfora. Pont se l'imagina com un centre cultural i educatiu dinàmic, en què hi hagi activitat amb una filosofia semblant a la del concepte del museu de la Pell.

L'any 1949 l'Ajuntament d'Igualada va cedir un solar de 845 m2, on fins al segle XIX hi havia hagut l'hospital del municipi, per construir-hi l'Escola Superior Industrial d'Adoberia. El projecte original el van signar els arquitectes Buenaventura Bassegoda i José Antonio Coderch de Senmenat, les obres van arrencar el 1951 i les classes van començar el 1956.

Fins l'any 2014, quan l'activitat universitària es va traslladar al nou Campus Universitari del Pla de la Massa, la Teneria va acollir estudis universitaris vinculats a una activitat industrial molt arrelada a la ciutat, com és l'elaboració de pell de qualitat. Des del 2015, gràcies a un arranjament provisional de la planta baixa, la instal·lació acull l'Escola d'Adults de la Generalitat.

Malgrat que no és un edifici catalogat pel seu valor patrimonial, se'n mantindrà en bona part l'essència i l'estructura, ja que és considerada una construcció emblemàtica al centre de la ciutat.