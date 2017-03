El cuiner David Andrés no es posa metes, l'objectiu és "seguir fent les coses bé"

El jove cuiner Igualadí David Andrés ja era conegut i reconegut tant a la seva ciutat natal d´Igualada com fora de les fronteres d´aquesta i del país. Amb el reconeixement que li ha atorgat la revista Forbes, sent un dels joves més influents d´Europa, el seu nom ha agafat encara més volada i tot per mèrits propis sorgits d´un treball incansable. El xef que va obrir el restaurant Somiatruites juntament amb el seu germà, l´arquitecte Xavi Andrés, a Igualada, també és la mà dreta del reconegut xef Jordi Cruz i el cap de cuina del restaurant que regenta aquest, el prestigiós ABaC (dues estrelles de la guia Michellin).



Per Andrés haver aconseguit aquest reconeixement va ser un fet gairebé "surrealista" i, molt inesperat. Ara però, que ho veu amb perspectiva, considera que és un factor que "ha d´aprofitar tant a nivell personal, com empresarial pel Somiatruites, com per la ciutat".

No vol mirar molt enllà cap al futur si no és tenint en compte el verb "treballar" tant a la cuina de l´ABaC com al seu propi projecte, el restaurant Somiatruites. D´aquest últim, assegura que tan ell com el seu germà volien "tenir unes arrels a Igualada i connectar amb la gent de la ciutat, i ho vam fer fent una cosa fresca, divertida i econòmica".

Per Andrés, la clau és "seguir treballant al màxim, amb esforç com fins ara, sent humils i sense posar-se límits".

Són declaracions fetes a l´acte Conversa amb amb David Andrés ´D´on vinc? On vaig?´, organitzat per l´associació El món a Igualada.