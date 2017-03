Masquefa gestionarà durant 25 anys la piscina de l'entitat històrica l'Alzinar

L´Ajuntament de Masquefa tindrà els drets del gruix de les instal·lacions de l´emblemàtica entitat de l´Alzinar durant els propers 25 anys i en una setmana comença a fer-hi obres per adequar l´edifici de serveis a la normativa actual. Aquest dilluns, l´alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, i el president de l´entitat Manel Ferrer, han explicat el conveni que han signat, que permetrà a l´Ajuntament dirigir la gestió de la piscina pràcticament com un servei municipal i a l´entitat, refer-se, mica a mica, d´una situació econòmica que l´havia dut a presentar un preconcurs de creditors. La situació econòmica de crisi ara ha revertit, tot i que les conseqüències es pagaran durant anys.

Fa poc més d'un any, l'entitat tenir deutes per valor de més de 80.000 a petites creditors i proveïdors, que atenallaven la seva economia. "Quan "vam entrar no podíem pagar res, ni nòmines ni seguretat social", ha explicat Ferrer.

L´Ajuntament i l´Alzinar han signat un conveni pels propers 25 anys en el que l´entitat lloga les instal·lacions a l consistori per un valor anual de 7.000 euros. L'entitat també va demanar diners als socis. Amb aquestes aportacions va poder tapar els forats més immediats, pagar nòmines i afrontar la restructuració de treballadors. I amb els diners de l'Ajuntament, l´entitat ha pogut demanar una crèdit a 8 anys a una entitat financera, que li permet pagar els deutes als petits proveïdors i a una sèrie de socis que van aportar diners en el moment més delicat per sortir d´una situació de crisi econòmica i, pràcticament, de fallida. També ha trobat suport econòmica del departament de Cultura de la Generalitat. Ferrer també va admetre que a part de l'ajut que ha rebut per part de l'Ajuntament, l'empresa d'aigües també ha condonat un deute de gairebé 10.000 euros.

L´alcalde de Masquefa va explicar ahir en roda de premsa que amb la cessió d´ús de les instal·lacions l´Ajuntament inici un procés d´obres de millora a l´edifici central. Cedirà dos espais per a l´Alzinar, que es destinen a vestidors d´homes i dones del pàdel, activitat que queda en mans de l´entitat, i remodela tota la resta. Se suprimiran les actuals escales d´accés, s´entrarà pel pàdel, hi haurà una zona de serveis comuns, es mantindrà el bar (que gestionarà l´entitat) i es milloraran la resta d´instal·lacions de l´edifici de serveis.

Boquete va assegurar que amb 25 anys, que és el temps de duració del conveni, les obres que s´hagin fet estaran tot amoritzades. Si hi hagués una reversió abans o si es fessin només inversions el mateix document estableix les clàusules de revisió o de retorn de l'acord signat.