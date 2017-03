Una cinquantena de persones donen suport a l'acció dels alumnes de l'IES Alexandre de Riquer a favor de la dona

Una cinquantena de persones s'han concentrat a la plaça dels Arbres de Calaf en l'acte de commemoració del Dia Internacional de les Dones que han promogut, aquest dimecres, alumnes de l'institut Alexandre de Riquer. Hi ha hagut una lectura del manifest en aquesta acció "simbòlica i reivindicativa".

De bon matí, els alumnes han col·locat unes petjades gegants per tota la plaça en cada una de les quals es podia llegir un resum de la vida d'una dona que ha fet història. Joana Raspall, Marie Curie o la calafina Florentina Puig, sindicalista del sindicat UGT durant la Guerra Civil, en són alguns exemples. Aquestes petjades condueixen a un mural on tothom qui vol, i durant tota la jornada, ha pogut escriure les pròpies reflexions sobre el dia que avui es commemora.

En el manifest, preparat pels alumnes de l'institut i llegit per dues d'elles, han explicat que l'acció d'avui respon a la necessitat de "fer visibles a algunes de les moltes dones que han fet tant per a la història i que ens han fet evolucionar fins aquí i que no han sigut mai reconegudes com es mereixen".

Les paraules de reivindicació dels joves han estat seguides per la lectura del manifest institucional que ha llegit la regidora de l'Ajuntament de Calaf, Montserrat Mases.