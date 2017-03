Ferrocarrils d'Igualada estrena dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha posat en marxa punts de recàrrega per a vehicles elèctrics de l'estació d'Igualada a mode de prova pilot. La instal·lació consta d'un aparell amb dos endolls per a dues places d'aparcament. Els punts de recàrrega permetran als usuaris d'FGC deixar connectat el vehicle elèctric a la zona de recàrrega de les estacions, mitjançant el sistema de targetes RFID LIVE que, segons s'assegura, és "fàcil, intuïtiu i gratuït". La iniciativa busca potenciar el canvi modal entre el vehicle privat elèctric i el transport públic elèctric i facilitar la implicació sectorial d´empreses privades per a la promoció del transport sostenible. La instal·lació ha estat sufragada per les empreses privades que participen al projecte.

La instal·lació dels punts de recàrrega és fruit de l´acord de col·laboració, signat el març de 2015, entre el Departament de Territori i Sostenibilitat; Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya; el Clúster d´Eficiència Energètica (CEEC); el Clúster Railgrup; l´associació catalana promotora del vehicle elèctric Volt-Tour i les empreses Simon, ImesAPI i Empark per tal de realitzar un projecte pilot d´instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a diversos aparcaments de les estacions d´FGC per facilitar l´intercanvi modal. Les estacions de Martorell Enllaç, Sant Cugat, Sant Quirze i Volpelleres ja compten amb el mateix servei.

El projecte d´instal·lació de punts de recàrrega està alineat amb els instruments de planificació vigents en matèria de mitigació del canvi climàtic i de millora de la qualitat de l´aire i s´integra dins les mesures del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l´aire, horitzó 2020. Pel que fa a la reducció d´emissions de gasos amb efecte d´hivernacle, l´impuls de la mobilitat elèctrica és clau per contribuir a la reducció del CO2.