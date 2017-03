El sector del metall ocupa a l'Anoia 3.500 persones i genera 650 milions

La diagnosi que ha dut a terme l'Ajuntament d'Igualada i la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) sobre el sector del metall revelen que és un dels principals motors econòmics del territori. Així doncs, segons les dades de l'estudi, el sector metal·lúrgic aplega 300 empreses que en global generen un volum de negoci de més de 650 milions d'euros i ocupen un total de 3.500 treballadors. A partir d'ara, les dues institucions impulsaran un Pla d'Acció del Metall que té per objectiu "fer visible la potència i les capacitats" de l'àmbit del metall i, alhora, "dotar-lo de més competitivitat". Entre les accions que es volen dur a terme hi ha la d'adequar l'oferta formativa existent a Igualada a les necessitats del sector; dotar el sector de major poder d'atracció pels joves; ajudar a la petita i mitjana empresa a obrir nous mercats; i potenciar el treball en xarxa.

En els darrers anys l'Ajuntament d'Igualada, conjuntament amb les agrupacions empresarials més representatives, ha dut a terme plans sectorials per desenvolupar dos dels sectors econòmics més importants pel territori: el de la pell i el tèxtil. En aquesta línia, el consistori informa que també està treballant amb altres col·lectius com el de les TIC per dotar-los de més competitivitat.