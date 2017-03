L'Ajuntament de Calaf portarà al ple l'inici del procés per declarar nul el contracte amb Aigües Manresa

L'equip de govern de l'Ajuntament de Calaf proposarà al ple del proper dilluns l'aprovació de l'inici del procediment administratiu per declarar nul el contracte entre el consistori i Aigües de Manresa que es va signar l'any 2013 i que regeix l'abastament d'aigua potable i la gestió del clavegueram. Segons el consistori, els arguments jurídics per la nul·litat s'extreuen de dos dictàmens, un de l'Àrea d'Instrucció d'Expedients de l'Autoritat Catalana de la Competència (emès el desembre de 2016), i un altre de l'empresa Nova Celona SL (emès el gener de 2016). Ambdós conclouen que Aigües Manresa no compleix els requisits per tal d'ostentar la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Calaf, tal i com se li va atorgar en un conveni signat entre ambdues parts l'any 2011. El contracte signat el 2013, doncs, podria ser declarat nul ja que, sinó pot considerar-se servei propi, cal aplicar la normativa de contractació pública. D'altra banda, el consistori ja ha iniciat els passos per estudiar-ne la possible municipalització.

Si el ple aprova l'inici d'aquest procés, Aigües Manresa podrà presentar les al·legacions que consideri oportunes. Una vegada resoltes, se sol·licitarà un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat perquè es pronunciï sobre la nul·litat.

Sigui quina sigui la resolució de la Generalitat, l'Ajuntament ha assegurat que el servei de l'aigua a Calaf està garantit ja que es tracta d'un servei bàsic que l'empresa ha de mantenir.

El cost de la redacció de l'estudi sobre les condicions tècniques i econòmiques per poder fer la gestió directa del servei d'abastament d'aigua potable i l'explotació del servei integral ha estat de 19.696,40 euros.