El govern de Calaf voldria trencar el contracte amb Aigües de Manresa

L'Ajuntament de Calaf durà a terme un estudi per valorar la municipalització del servei de l'aigua.



L'equip de govern de l'Ajuntament de Calaf (Junts per Calaf-AM) proposarà al ple de dilluns que ve trencar el contracte amb Aigües de Manresa. Els republicans voldrien gestionar l'aigua, tant la potable com el clavegueram, des del mateix Ajuntament, però aquesta proposta topa amb l'existència d'un contracte que el lliga a l'empresa manresana. D'altra banda, el govern de Calaf manté un conflicte econòmic obert amb la mateixa empresa perquè considera que el sistema que va trobar el govern anterior, de CiU, de pagar un deute aplicant un cànon al consumidor és una manera encoberta de fer pagar l'aigua dues vegades als veïns.



Ara, l'Ajuntament ha trobat una via legal per poder rescindir el contracte existent i fer-ho a través d'un procés administratiu, esperant que no suposi cap càrrega econòmica afegida al municipi. En tot cas, la possibilitat que Aigües de Manresa pogués acudir a la justícia per reclamar una revisió de la rescinció del contracte sempre hi seria. El govern, que no té majoria, ha decidit portar al ple l'aprovació de l'inici d'un procediment administratiu per declarar nul el contracte entre el consistori i l'Aigües de Manresa, signat l'any 2013.



El govern farà aquesta proposta a CiU i al GIC i espera que com a mínim un dels dos s'abstingui o voti a favor l'adopció de l'acord. En cas contrari, no podria iniciar el procés. Amb una majoria simple en tindria prou.



El govern de Calaf considera que té arguments jurídics suficients per poder defensar el trencament del contracte. Ha encarregat dos dictàmens, un de l'Àrea d'Instrucció d'Expedients de l'Autoritat Catalana de la Competència, emès el 21 de desembre del 2016, i un altre de l'empresa Nova Celona SL, de 22 de gener del 2016, i en ambdós es conclou que «l'empresa Aigües de Manresa no compleix els requisits per tal d'ostentar la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Calaf, tal com se li va atorgar en un conveni signat entre ambdues parts l'any 2011». Perquè fos considerat mitjà propi, com que es tracata d'una empresa de capital públic, hauria de justificar que el 60% de la seva facturació la fa per a l'Ajuntament de Calaf, i això és evident que no és així, segons han explicat fonts del govern calafí.



Per tant, el contracte signat l'any 2013 podria ser declarat nul, ja que, si no pot considerar-se servei propi, cal aplicar la normativa de contractació pública.