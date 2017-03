Igualada fa una plantada contra les intoleràncies

La Xarxa per la Inclusió d'Igualada, formada per diferents entitats i serveis, tanca avui una acció que ha dut a terme contra la intolerància i el racisme. El dia 4 i avui, la ciutat planta cara a elements com el racisme, la intolerància, la supèrbia i l'egoisme i a estimular valors positius com la inclusió, la solidaritat, l'intercanvi, la cultura i l'aprenentatge. És una acció simbòlica de plantar llavors i aprofitar la plantada per fer ús d'un segon sentit del mot, d'aquest plantar cara a totes les intoleràncies amb que hi ha en la nostra societat.



L'acció la impulsen l'Oficina Tècnica d'Inclusió i Cohesió de l'Ajuntament i nombroses entitats i associacions locals, com l'Associació Gitana de l'Anoia, el Centre Islàmic d'Igualada, el Club Social Aidar, la Fundació Sociocultural Atlas, Dones amb Empenta, el Grup d'Acollida Océano, Coopera't, el Consorci Sociosanitari d'Igualada, l'Associació per a la Rehabilitació del Malalt Mental de l'Anoia, el Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions, el Consorci Sanitari de l'Anoia, la Fundació Sanitària Sant Josep, el Casal del Passeig i el Casal del Bar-ri Montserrat.



Tal com ha explicat la tinent d'alcalde d'Acció Social i Igualtat de l'Ajuntament, Carme Riera, seguint «aquesta voluntat de plantar cara a la intolerància, en molts casos fruit de la desconfiança d'algunes persones cap a tot allò que no coneixen, hem enfocat aquesta acció com una gran plantada de llavors, unes llavors que aquest any sembrarem i que, amb el pas del temps, faran créixer uns arbres que representaran uns valors molt positius per a la nostra societat».



La Gran Plantada és oberta a la ciutadania. La jornada d'avui, dissabte, té lloc a les 11 del matí, a l'inici del camí de Can Masarnau, a les Comes.



Hi haurà actuacions musicals, esmorzar per als assistents i es llançaran les boles nendo dango (bola d'argila en japonès) al terreny escollit per fer la plantada, en una matinal que també vol ser oberta a tothom i el més concorreguda possible.