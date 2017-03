Mobilització contra la construcció d'un càmping als peus de Montserrat

El projecte de construcció d'un càmping als peus de Montserrat ha posat en peu de guerra diversos veïns i associacions del Bruc (Anoia), que s'hi oposen frontalment. Es tracta d'una finca de propietat privada de 30 hectàrees –les dedicades al càmping serien 14,8- ubicada a una zona coneguda com els plans de la Vinya Nova, un espai molt proper al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Segons han relatat a l'ACN els impulsors del projecte, es tractaria d'un 'eco-glamping' (càmping ecològic de luxe) amb un total de 38 tendes i cabanes que "quedarien totalment integrades al paisatge". Per la seva part, els opositors consideren que aquesta zona hauria de tenir un nivell màxim de protecció, ja que, segons ells, "no pot haver-hi res més que l'activitat pròpia de la zona, que és el cultiu agrícola i forestal".

Els propietaris d'un terreny de trenta hectàrees situat a la zona dels plans de la Vinya Nova, a tocar del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, volen tirar endavant un projecte per ubicar-hi un 'eco-glamping'. La primera proposta que els impulsors van presentar a l'Ajuntament del Bruc l'any 2013 contemplava la implantació de 141 tendes i una zona d'aparcament per a autocaravanes. Amb tot, segons ha explicat un dels impulsors a l'ACN, Pere Linares, el projecte s'ha anat modificant amb els anys davant de les protestes veïnals i també per incorporar les recomanacions del consistori i de la Diputació de Barcelona, i a dia d'avui "les expectatives inicials s'han reduït en un 70%".

Així doncs, l'última revisió del projecte i que els impulsors tenen intenció de presentar en ferm a l'Ajuntament del Bruc en el termini d'un mes té un àmbit d'actuació de 14,8 hectàrees i compta amb un total de 38 tendes i cabanes –de les quals 23 seran mòbils i 15 fixes-. Linares ha relatat que "de les 30 hectàrees inicials en destinarem un 40% a la zona del càmping i la resta al cultiu d'oliveres".

Els impulsors han volgut deixar clar que la iniciativa vol ser el més respectuosa possible amb el medi ambient i, per això, han introduït mesures d'integració paisatgística. Així ho ha relatat l'arquitecta del projecte, Sònia Ricomà, qui ha explicat que les infraestructures "estaran molt mimetitzades amb l'entorn i s'utilitzaran sistemes constructius de baix impacte ambiental". Ricomà també ha apuntat que l'impacte visual des de Montserrat serà "gairebé nul" perquè "les tendes seran de color terrós i tindran una alçada màxima de 2,5 metres, per sota l'alçada que actualment té el bosc". En aquest sentit, Ricomà ha lamentat que els terrenys actualment "tenen un impacte humà negatiu, ja que al no estar tancats estan exposats a abocaments incontrolats i pernoctacions no desitjades amb un perill efectiu de risc d'incendi".



Els veïns del Bruc s'organitzen perquè el projecte no tiri endavant

Un conjunt d'entitats i també grups polítics del Bruc s'han unit per oposar-se frontalment al projecte, malgrat que encara no hi ha cap proposta en ferm sobre la taula del consistori. Les entitats consideren que es tracta d'una zona que hauria de tenir una "especial protecció" per la seva situació al costat de Montserrat. El biòleg bruquetà Jaume Jorba ha relatat que la finca està inclosa "dins d'una unitat de paisatge, que és el pla de Montserrat, i els entorns de protecció els parcs tenen un efecte tampó sobre la muntanya". Segons Jorba, "molts dels animals que viuen a la muntanya baixen a menjar al pla i, per això, és important no trencar la connectivitat".

En aquest sentit, els contraris al projecte consideren que la instal·lació d'un càmping "no aportaria res positiu a la zona, ans al contrari, espantaria els animals i canviaria la vegetació autòctona", segons ha relatat Jorba. En el manifest que han signat conjuntament set entitats i partits locals també es posa de relleu que el càmping "modificaria greument tant el paisatge com la biodiversitat de la zona, a més d'afectar la connectivitat, amb implicacions negatives sobre els ecosistemes del massís". En resum, creuen que seria un "atemptat" contra els valors estètics de la muntanya i afectaria la flora i fauna "d'un paisatge únic a Catalunya" com és Montserrat.



Diversitat d'opinions sobre la normativa que regula el sòl

Des de l'Ajuntament del Bruc, el seu alcalde, Enric Canela, ha relatat que la zona on es vol construir el càmping és un sòl agrícola i, per tant, ha de passar per un procés "complex" de revisió de les normes subsidiàries. En aquests moments, ha dit Canela, "només tenim un avantprojecte sobre la taula i el que volem és que es faci un projecte que sigui el més respectuós possible amb el medi ambient". El batlle ha explicat que el consistori està a l'espera que la promotora presenti el projecte definitiu per poder-s'hi posicionar a favor o en contra.

En relació a la regulació del sòl, Canela ha apuntat que els serveis tècnics municipals asseguren que ubicar un càmping a la zona de la Vinya Nova "és possible" i, a més, ha apuntat que "el pla especial de protecció de la Muntanya de Montserrat preveu en un article que en sòl agrícola es pugui implantar un càmping, tot i que hi posa uns condicionants". També ho creuen els impulsors de la iniciativa, que consideren que la regulació està molt clara. "A partir d'aquí hi haurà tot un tema d'interpretació de la legalitat, però nosaltres entenem que, amb la normativa a la mà, la implantació del càmping seria possible", ha reblat Canela.

De la seva banda, els opositors del projecte no ho veuen igual i creuen que les lleis no permetrien tirar endavant el projecte del càmping. Des de l'Associació Salvem el Bruc, Gemma Estrada, ha assegurat que, en tractar-se d'una zona a l'entorn del Parc Natural de Montserrat, "hi ha una colla de normes que el protegeixen". Segons ha dit, "es tracta d'una zona que antigament era un camp d'oliveres i que amb el temps s'ha convertit en un bosc, per tant es tracta d'un sòl agrícola i forestal, i la normativa diu que no s'hi pot fer cap activitat d'aquest tipus". Les entitats asseguren que ni el pla territorial de les comarques centrals –que data del 2008-, ni tampoc el pla especial de la Muntanya de Montserrat permetrien desenvolupar el projecte del càmping.

Amb tot, perquè ningú pugui especular en aquesta zona, les entitats reclamen a les administracions que s'ampliïn els límits de protecció del parc natural de Montserrat, de manera que la zona dels plans de la Vinya Nova "tindrien la màxima protecció". Pel biòleg Jaume Jorba, aquesta zona "hauria d'estar plena d'oliveres, matolls, pinedes i bosc, que és el seu paisatge natural".



El futur econòmic del municipi

El batlle del Bruc ha explicat que al programa electoral del Bruc Viu-ERC "ja parlàvem de potenciar el turisme i entenem que una infraestructura d'aquest tipus va en aquesta línia". Canela veu amb bons ulls que hi hagi una iniciativa privada de posar un càmping al municipi i creu que el debat al poble ha de girar entorn de "quin turisme volem atraure al poble i quin model de creixement o no creixement volem pel municipi". En aquest sentit, Canela ha lamentat que el Bruc, a tan sols 45 quilòmetres de Barcelona, "ha rebut tota la pressió immobiliària i no volem ser una població dormitori de l'àrea metropolitana de Barcelona". Per això, ha dit, "la nostra idea és que el municipi pugui ser sostenible per si mateix i sigui capaç de generar riquesa i llocs de treball a la gent jove".