La Passió d'Esparreguera alça el teló amb nova direcció artística

Cinc hores de teatre, 300 actors, orquestra i cor en directe, la Passió d'Esparreguera és un espectacle únic avalat per més de 400 anys d'història. L'obra ha estrenat temporada aquest diumenge amb nova direcció artística, que ha apostat per retornar al text clàssic del poeta Ramon Torruella (1913-1968). La seva codirectora, Vicky Alvelo, ha explicat a l'ACN que l'equip ha fet un "treball d'arqueologia literària per rescatar el text original i recuperar alguns textos que considerem genuïns de la Passió". "A partir d'aquí, hem imaginat la Passió del futur i com serà l'espectacle que ens agradaria veure d'aquí a 20 anys", ha afegit. Els canvis de la nova direcció han afectat de manera transversal tot l'espectacle amb l'objectiu de compactar-lo, dotar-lo de ritme i subratllar-ne la tensió dramàtica. L'obra, declarada d'Interès Nacional i premiada amb la Creu de Sant Jordi, espera rebre unes 10.000 persones aquesta temporada.

La Passió d'Esparreguera es representa en 35 escenes, repartides en dues parts: al matí, 12 escenes i a la tarda, les 23 restants. La nova direcció ha apostat per recuperar l'estructura clàssica d'agrupar els quadres de la vida pública de Jesús al matí i la passió, mort i resurrecció a la tarda.

El text actual de la Passió d'Esparreguera es va estrenar l'any 1960 i té la particularitat que, tot i mantenir-se fidel als textos evangèlics, s'adapta a la realitat.

La nova direcció artística té clar que la Passió parteix d'un guió "absolutament clàssic que s'ha de preservar perquè, si la fem evolucionar fins al punt que perdi la seva essència, llavors deixaria de ser la Passió per convertir-se en una altra cosa". La codirectora de la Passió d'Esparreguera, Vicky Alvelo, creu que els canvis passen per l'evolució de la part visual i estètica, i la introducció de noves tecnologies.

La música és un dels trets diferencials més importants de l'espectacle. Un any més, la música original del mestre Josep Borràs ha estat novament protagonista interpretada en directe per una orquestra amb més de 30 músics i una coral de 50 veus que donen vida a la banda sonora de l'obra.



Il·lusió amb nervis

No amaguen els nervis del primer dia, però tampoc la il·lusió que els fa participar a la Passió, l'espectacle d'Esparreguera per excel·lència. Per l'Enric Fernàndez, que interpreta el paper de Sant Joan, la Passió "es casa meva, vaig sortir per primer cop des del ventre de la meva mare i no ho he deixat de fer mai més".

Un dels personatges més importants, el de Jesús, l'interpreta el David Fuentes, que admet la responsabilitat que això suposa perquè el seu paper porta el pes de tot l'espectacle. "Tanmateix, hi ha molta gent al darrera que sempre t'ajuden a tirar endavant la funció", ha subratllat.



Captar públic més jove

De portes endins, la Passió d'Esparreguera té actors de totes les edats, des de nadons fins a persones d'edat avançada. Tanmateix, el públic que visita l'espectacle sol ser gran. Alvelo ha explicat que, més enllà del seus orígens religiosos, la Passió d'Esparreguera és un espectacle "en majúscules, amb música i cor en directe, amb actors brutals i un canvis escenogràfics espatarrants".

Precisament per captar públic més jove, la Passió d'Esparreguera ofereix una sessió de tarda nit els dissabtes amb les cinc hores d'espectacle compactades.



Properes representacions

L'obra tindrà noves representacions els diumenges 18 i 26 de març, 2, 8, 14, 22 i 30 d'abril, i 1 i 7 de maig. La primera part comença a les dos quarts d'onze fins a la una del migdia, i de dos quarts de quatre fins a les sis de la tarda. L'espectacle té lloc al Teatre de la Passió, un gran equipament teatral inaugurat l'any 1969 i dissenyat específicament per a les representacions de les passions.



La Passió solidària

Aquesta temporada es consolida l'aliança entre la Passió d'Esparreguera i Mans Unides per lluitar contra la pobresa, sota el lema de 'Passió solidaria'. A més, l'entitat ha engegat una campanya d'ajuda amb l'associació local Omplim la Pica, que lluita per la igualtat d'oportunitats en el procés educatiu dels infants i joves d'Esparreguera.