L'Ajuntament d'Igualada se situa per primer cop per sota del 75% d'endeutament

L'Ajuntament d'Igualada ha presentat aquest dimecres el tancament de l'exercici del 2016 i ha anunciat que, per primer cop des que va entrar en vigor la nova Llei d'Estabilitat Pressupostaria el 2012, l'endeutament s'ha pogut situar per sota del llindar del 75%. El batlle de la ciutat, Marc Castells, s'ha mostrat molt satisfet perquè el consistori té, a dia d'avui, "tots els indicadors en positiu". Fent un símil amb un malalt que es troba a l'hospital, Castells ha dit que "hem convertit un malalt terminal en una persona que ja pot anar a casa". El deute viu consolidat ha passat dels 44,4 MEUR el 2015 als 40,1 milions el 2016. Pel que fa al termini de pagament a proveïdors, s'ha passat dels 240 dies fa sis anys, als 46 actuals. Tot i aquests indicadors positius, Castells ha deixat clar que la voluntat del consistori és "seguir baixant l'endeutament".

El batlle d'Igualada, Marc Castells, ha volgut recordar la "situació dramàtica" en què es trobaven les finances municipals quan el grup municipal de CiU va accedir al govern municipal fa sis anys amb un deute superior als 60 MEUR, un termini de pagament als proveïdors superior als 240 dies i un nivell d'endeutament del 112%. En aquest sentit, Castells, fent un símil mèdic, ha ressaltat que "hem passat d'un pacient que es trobava a la UVI, després va anar a planta sense poder rebre visites, després va començar a rebre visites i avui podem dir que el pacient ja pot anar cap a casa". Amb tot, també ha volgut deixar clar que "el pacient està convalescent i, per tant, ha de seguir vigilant i fent-se controls rutinaris".

Així doncs, el tancament del pressupost de l'exercici del 2016, segons les dades presentades per l'equip de govern, revela que el nivell d'endeutament s'ha pogut situar per primer cop per sota del 75%, el límit que estableix l'Estat. Durant el darrer any el consistori va rebaixar en 4,3 milions d'euros el deute viu consolidat –que inclou l'Ajuntament, el Consorci Sanitari d'Igualada i les empreses municipals-, passant dels 44,4 milions d'euros als 40,1 actuals. Segons ha detallat Castells, aquesta millora dels indicadors econòmics suposa que l'Ajuntament deixarà d'estar sota la tutela financera de l'Estat.

De la seva banda, la regidora d'Hisenda, Montserrat Duch, ha apuntat que, el resultat pressupostari ajustat, que indica la diferència entre ingressos i despeses, s'ha tancat amb un superàvit de 3,4 milions d'euros, una xifra gairebé un 42% superior a la de l'any precedent. En aquest sentit, la responsable d'Hisenda ha celebrat que "si el pressupost del 2017 s'executa correctament, podrem tancar aquest any amb un nivell d'endeutament del 71,3%".

L'únic apunt negatiu en relació a les finances municipals que ha posat sobre la taula la regidora és la morositat. Segons ha detallat, "des del 2010 acumulem una morositat d'uns 5 milions d'euros i els impagats continuen a l'alça".

Castells també ha volgut contraposar la feina de reduir l'endeutament amb un increment de les inversions. Així doncs, segons ha dit, en el pressupost del 2017 es contemplen 5,7 MEUR en inversions per a la millora dels equipaments, l'entorn i l'espai públic i un total de 4,4 milions per a les regidories de l'àmbit social.

Per altra part, el batlle igualadí també ha celebrat que hagin millorat els pagaments de la Generalitat envers el consistori i ha informat que el deute que té l'executiu català amb l'Ajuntament d'Igualada actualment suma 2,3 milions d'euros.