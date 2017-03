L'Ajuntament d'Igualada rebaixa el deute i té nivells d'endeutament normalitzats

L'Ajuntament d'Igualada se situa per primer cop per sota del llindar del 75% d'endeutament des del 2011. El deute viu consolidat ha passat dels 44,4 milions d'euros el 2015 als 40,1 milions d'euros el 2016. Igualada ha passat en 6 anys de tenir una economia dramàtica i haver de viure condicionada a les obligacions del ministeri d'Hisenda a poder estar en els marges que marca la Llei d'Estabilitat Pressupostària.



L'alcalde, Marc Castells, va assegurar ahir que a hores d'ara «podem dir que tenim tots els indicadors en positiu». Fent un símil amb un pacient a l'hospital, Castells va dir que «hem convertit un malalt terminal en una persona que ja pot anar a casa».



A les xifres del deute viu abans comentades s'hi pot afegir que el termini de pagament a proveïdors ha passat dels 240 dies fa sis anys, als 46 actuals. Tot i aquests indicadors positius, Castells va deixar clar que la voluntat del consistori és «seguir abaixant l'endeutament».



Castells va descriure la situació del 2011 de «dramàtica», amb nivell d'endeutament del 112%. Seguint amb el símil mèdic, l'alcalde va indicat que cal tenir en compte que «el pacient està convalescent i, per tant, ha de seguir vigilant i fent-se controls rutinaris».



Així doncs, el tancament del pressupost de l'exercici del 2016, segons les dades presentades per l'equip de govern, revela que el nivell d'endeutament s'ha pogut situar per primer cop per sota del 75%, el límit que estableix l'Estat. Durant el darrer any, el consistori va rebaixar en 4,3 milions d'euros el deute viu consolidat –que inclou l'Ajuntament, el Consorci Sanitari d'Igualada i les empreses municipals-, i va passar dels 44,4 milions d'euros als 40,1 actuals. Segons va detallar, aquesta millora dels indicadors econòmics fa suposar que l'Ajuntament deixarà d'estar sota la tutela financera.