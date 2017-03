La Generalitat estén la fibra òptica per l'eix Diagonal d'Igualada a Vilafranca

La consellera de Presidència, Neus Munté, va presentar ahir el projecte per portar la fibra òptica entre Igualada i Vilafranca i Vilanova i la Geltrú a través de l'eix Diagonal, una eina de comunicació per a la consellera és un ajut per poder donar més oportunitats al territori. «Estem dotant el país de les millors eines per oferir més oportunitats a tot el territori i, per tant, ser més competitiu i just», va afirmar la titular del departament de Presidència.



L'acte va tenir lloc a l'espai Neàpolis de Vilanova i la Geltrú. El govern de la Generaliltat es va comprometre el 2015 a fer aquesta obra. Munté va destacar que amb el compromís de fer l'obra la Generalitat garanteix «la igualtat d'oportunitats que suposa l'equilibri territorial i actua en la línia de compliment del model de creixement intel·ligent que hem definit».



Per a Munté, és amb infraestructures com aquesta com es pot fer de Catalunya un país capdavanter en aquesta nova etapa». «L'arribada de la fibra òptica permet millorar la competitivitat de les comarques i obre la col·laboració».