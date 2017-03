Els Mossos retenen l'autobús transfòbic al peatge de Martorell de l'AP-7

La Generalitat ha obert l'expedient sancionador a l'autobús d'Hazte Oír tan bon punt el vehicle ha entrat aquest divendres al matí a Catalunya. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra han aturat el bus a Martorell per fer-li una inspecció; precisament, arran de l'expedient que ha tirat endavant Acció Social. La policia comprovarà la documentació del vehicle, en revisarà l'estat (per exemple, els pneumàtics) i decidirà si l'immobilitza o no. La consellera d'Acció Social, Dolors Bassa, assegura que la multa a què s'enfronta l'entitat pot pujar als 3.000 euros. Bassa diu que l'autobús, tot i haver canviat el lema, ja ha portat "prou polèmica". "En un espai de convivència com Catalunya, on la discriminació ha de tenir tolerància zero, aquest ja és prou motiu per obrir l'expedient sancionador", ha afirmat.

Expedient sancionador interposat i inspecció per part dels Mossos d'Esquadra. La Generalitat ja ha actuat contra el bus de l'entitat Hazte Oír tan bon punt el vehicle ha circulat per carreteres catalanes. El Departament de Treball, Acció Social i Famílies ha activat l'expedient sancionador que ja va anunciar aquest dijous (entre d'altres, per incitació a l'odi).

La consellera Dolors Bassa assegura que el bus ja ha "portat prou polèmica" i recorda que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat tant la Llei d'Igualtat de Tracte com la que lluita contra l'homofòbia i la discriminació al col·lectiu LGTBI. "Hi ha prou motius per obrir un expedient sancionador, perquè en un espai de convivència com Catalunya, la discriminació ha de tenir tolerància zero", ha subratllat la consellera.

La sanció a la qual s'enfronta ara l'entitat s'estén entre els 170 euros i els 3.000. Dolors Bassa ha recordat que l'autobús, que tenia previst fer un acte a Pallejà (Baix Llobregat) "ha canviat el lema", però que això no vol dir res. El vehicle, ara, circula amb l'eslògan: 'Los ninos tienen pene, las niñas tienen vulva. Lo dice la biologia. Respeto para todos. No al bullying'.

Aturat a Martorell

A hores d'ara, l'autobús d'Hazte Oír està aturat a Martorell. Els Mossos d'Esquadra li han donat l'alto per fer-li una inspecció; precisament, arran de l'expedient sancionador que li ha obert Acció Social. La consellera Dolors Bassa ja ha explicat que el seu Departament estava coordinat amb el d'Interior per actuar tan bon punt el vehicle trepitgés terra català. "Tot el Govern està coordinat al màxim", ha dit.

Bassa també ha concretat que, a més de demanar-li la documentació i comprovar que la tingui tota en regla, la policia comprovarà que l'estat del vehicle sigui correcte. Per exemple, mirant la pressió i el desgast dels pneumàtics. Un cop fetes les comprovacions, segons han avançat fonts d'Interior, decidiran si immobilitzar-lo o no.

De fet, l'expedient que li ha obert Acció Social insta la policia a fer-ho. Literalment, diu: "Adoptar la mesura cautelar consistent en què l'autoritat competent procedeixi a la immobilització i posterior retirada de l'autobús de la via pública, en les condicions que determina la normativa aplicable".

De moment, l'arribada de l'autobús ja ha comportat protestes contra l'associació. El portaveu de l'entitat i l'advocat d'Hazte Oír, que estaven a Pallejà, han marxat cap al lloc on la policia ha aturat el vehicle. Però mentre esperaven l'arribada del bus, un grup els ha increpat i els ha llançat, entre d'altres, ketchup al damunt.