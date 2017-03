L'igualadí Gilabert passa de la direcció farmacèutica de Salut a un consorci públic

Antoni Gilabert, igualadí de 53 anys, doctor en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, ha estat el responsable d'aplicar i impulsar algunes pràctiques com la recepta electrònica i bona part dels canvis tecnològics del departament de Salut. Però ha tancat aquest cicle al departament de Sanitat, on pràcticament ha fet tota la seva carrera professional, per passar al Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), un altre estament de caràcter públic però situat a l'altra banda de la taula. El CSC incorpora Antoni Gilabert com a nou director de l'àrea de Farmàcia i del Medicament, un espai per on vol créixer i desenvolupar-se aquesta entitat.



El CSC vol impulsar una nova àrea Farmacèutica i del Medicament, ja que és un àmbit cada cop més important pels seus associats i per això vol disposa del doctor Gilabert, referent a tot l'Estat en el camp farmacèutic



«La gestió de la prestació farmacèutica dels centres sanitaris ha esdevingut els últims anys una activitat vital per al bon funcionament dels hospitals i centres sanitaris; hem detectat aquesta necessitat i ara volem ajudar els nostres associats també en aquest camp», ha explicat el director general del CSC, José Augusto García Navar-ro, que ha afirmat que «per això hem creat una nova àrea dedicada al medicament i incorporem un professional amb una gran experiència, reconegut arreu i, sens dubte, un dels més experts de tot l'Estat, el doctor Antoni Gilabert».





Responsable de farmàcia



El doctor Gilabert ha estat fins ara i des del 2000 al capdavant de Farmàcia i del Medicament del Servei Català de la Salut (CatSalut), anteriorment i des del 1990 ha ocupat diferents càrrecs al departament de Salut, sempre vinculat a la gestió farmacèutica. Llicenciat i Doctor en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, Gilabert és Màster en Salut Pública i Màster en Alta Direcció Sanitària, i al seu currículum hi fa constar una extensa formació, també amb programes de direcció estratègica i política sanitària, com el Programa d'Alta Direcció en Institucions Sanitàries d'IESE i també el Programme on management function and personnel management d'ESADE.



El mateix Gilabert ha manifestat que, «després de 16 anys com a responsable de Farmàcia del CatSalut, iniciaré amb decisió i molta il·lusió una nova etapa en la meva vida professional», i ha concretat que «l'objectiu d'aquesta nova Àrea de Farmàcia i del Medicament serà la de desenvolupar models innovadors per a l'optimització de la gestió de la prestació farmacèutica i de la compra de medicaments per tal de donar suport a totes les entitats associades al CSC i generar sinergies en un entorn col·laboratiu que ajudi a millorar els resultats de salut i l'eficiència de l'ús dels medicaments».





Un consorci públic



El CSC, referència del sector del Consorci de Salut i Social de Catalunya, és una entitat pública de caràcter local i base associativa, fundada l'any 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. El CSC exerceix la representació i defensa de prop d'un centenar d'associats i 45.000 professionals que en formen part, als quals presta un marc de protecció, de reforçament i desenvolupament de les seves funcions en relació amb els serveis socials i de salut.



Amb una clara vocació pública, aquesta institució presta serveis d'alt valor afegit als seus associats i col·labora en la definició del model, ja que s'adapta a les noves situacions dels centres sanitaris i d'atenció social i del món municipal. Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de lucre.