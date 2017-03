A presó un home acusat d'estafar a dones a través de webs de contacte

Un home de 43 anys i veí de Vitòria (País Basc) ha entrat a presó, acusat d'estafar 60.000 euros a dones que coneixia a través de webs de contacte d'Internet. L'acusat, que té nombrosos antecedents, es guanyava la confiança de les víctimes fent-se passar per oficial de salvament marítim o mànager de promeses de futbol. En ocasions també havia simulat ser membre d'una família amb una posició econòmica elevada. La investigació es va iniciar l'octubre de l'any passat arran de la denúncia d'una dona a qui l'acusat hauria estafat presumptament 1.000 euros. El presumpte estafador va ser identificat pels Mossos d'Esquadra el dissabte 11 de març a Sant Joan Despí (Baix Llobregat). Donat que tenia dues ordres d´ingrés a presó emeses per les Audiències Provincials de Saragossa i de Guipúscoa, també per estafes, la jutgessa de guàrdia va decretar el seu ingrés a presó.

La jutgessa de Sant Feliu de Llobregat ha enviat a presó un home acusat d'un presumpte delicte d'estafa continuada i apropiació indeguda, després d'estafar 60.000 euros a dones, a qui demanava diners per viatjar plegats, després de contactar-hi a través de pàgines web a les que estava donat d'alta. L'home sempre escollia el mateix perfil de víctimes, dones entre 35 i 45 anys, solteres o separades, a qui enviava un missatge simulant una errada casual, per acabar establint una relació d'amistat.

Aleshores l'acusat les enganyava simulant una posició econòmica solvent gràcies a professions fictícies, i un poder adquisitiu elevat, desplaçant-se amb cotxes d'alta gamma. Quan aconseguia establir una relació d'amistat, el presumpte estafador demanava diners en efectiu a les víctimes per poder fer la reserva d'un viatge plegats, que no realitzava. Si la víctima dubtava, i no entregava els diners, l'acusat la bloquejava i deixava de parlar-hi.

L'home donava noms falsos i disposava de diversos números de telèfon per contactar amb les víctimes i així complicar la investigació de la policia. En cap cas l'home va arribar a posar cap de les propietats que tenia al seu nom real.

Amb antecedents

Els investigadors van poder finalment lligar la identitat real de l'home amb l'autoria de cinc estafes denunciades a Catalunya, dues a Barcelona, una a Martorell (Baix Llobregat) „en aquesta va estafar 40.000 euros„ , una a Granollers i una a Sant Joan Despí (Baix Llobregat)

A més, l'acusat ja havia estat detingut 16 vegades des de l'any 1994, principalment per estafes i apropiacions indegudes arreu de l'Estat, amb víctimes a Vitòria, Àlaba, Barcelona, Madrid i Saragossa