Olesa intervindrà per donar estabilitat a cal Puigjaner

L'esfondrament d'una part de la façana posterior de l'edifici municipal de cal Puigjaner ha posat al descobert l'existència de problemes en l'estructura de l'edificació. La paret mitgera està afectada i caldria intervenir-hi. El regidor d'Obres i Edificacions de l'Ajuntament d'Olesa, Miquel Riera, assegura que l'estabilitat de l'edifici quedarà garantida en unes obres que s'hi han de fer en els propers dies, i que ara inclouran, també, aquest problema.



La façana posterior es va esfondrar ara fa una setmana. De moment, continua en licitació la primera fase del projecte de rehabilitació de l'edifici, segons explicava ahir el web municipal. El pressupost és de 700.000 euros, amb el qual es consolidarà l'estructura (fonament, façanes i coberta, així com els forjats), i es rehabilitarà una part de la planta baixa per donar accés al pati posterior.



De seguida que l'Ajuntament va tenir coneixement de l'esfondrament d'una part de la façana posterior de cal Puigjaner, fa una setmana, els serveis tècnics municipals s'hi van desplaçar per veure l'estat de l'edifici i analitzar-ne les causes. També s'hi va desplaçar l'arquitecte que ha fet el projecte de restauració, que ha d'emetre un informe per definir-ne les causes, ja que a la fase de diagnòstic la façana no tenia signes de risc imminent, segons ha assegurat el regidor d'Obres i Edificació, Miquel Riera.



L'incident ha permès descobrir, segons el regidor, una deficiència, per tant, no detectada abans, i és que la mitgera no estava ben subjectada. El regidor ha recordat que l'edifici, documentat des del 1548, va ser molt modificat al segle XIX (època a la qual pertany la fesomia actual), i que les obres que s'hi van fer no tenien els nivells de qualitat que requeriria un edifici com aquest.