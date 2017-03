Música, art i infants d'Igualada i Vilanova triomfen en la 14ena Cantata Escolar

La recepta per aconseguir l´èxit de públic de qualsevol esdeveniment és ser capaç de fer-hi venir les famílies. S'ha demostrat en la 14ena Cantata Escolar que, com cada any protagonitzen els nens de 4t curs de primària de les escoles d´Igualada i Vilanova del Camí, i que ha reunit 3335 assistents, entre públic i artistes, al Pavelló de les Comes d´Igualada. L´espectacle ha consistit en una narració sobre les bruixes anomenada "Les veus misterioses" i les cançons interpretades pels alumnes.

La Cantata Escolar va sorgir com a idea del claustre de professors de l´Escola Municipal de Música de la capital de l´Anoia, quan van decidir que havien d´expandir el seu àmbit d´activitats i ensenyament més enllà dels alumnes que anaven al centre. Així, van crear un projecte amb totes les escoles de primària dels municipis d´Igualada i Vilanova del Camí per organitzar, una vegada l´any, una cantata que la interpretessin els alumnes de 4t curs. "Ens calia sortir al carrer", assegura Maria Queralt Martí, directora de l´Escola de Música.

Amb el temps, van afegir, també, la branca artística. Així, l´espectacle ha incorporat en els últims anys una narració teatralitzada que interpreten els alumnes de l´Escola Municipal de Teatre La Tarima.