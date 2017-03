El canvi de papers al ple de l'Ajuntament de Vilanova no fa rebaixar la tensió

Vilanova del Camí va fer un canvi radical de la composició del ple a principi d'any: els que eren oposició, fragmentada fins aquell moment, van aconseguir trobar un element en comú per posar-se d'acord, i com que tot i ser quatre grups de difícil coincidència ideològica sumaven un regidor més que els tres que hi havia al govern, van presentar la moció de censura i van enviar els que fins aleshores governaven a l'oposició. És el joc que permet la normativa actual. En el darrer ple municipal, celebrat la setmana passada, l'intercanvi d'acusacions entre govern i oposició va ser una constant per a cadascuna de les carteres.

Entre altres temes, l'oposició va criticar la remunicipalització de serveis com la neteja d'edificis i el manteniment de l'enllumenat públic. Les mesures, segons el regidor Kilian Tomàs, permetran un estalvi superior als 74.000 euros, però en el procés es deixa sense feina una empresa d'interès social. El govern diu que crearà 27 llocs de treball, i, en aquest cas és el regidor de CiU, Jordi Barón, que diu que no ho considera viable. O picabaralles en altres temes que sempre són molt sucosos: s'ha aprovat una rebaixa de sous dels representants dels partits al ple, però s'han creat pagaments a l'alcaldessa per assistència al nou Consell de Presidència: 500 euros. L'Ajuntament actual diu que la rebaixa pels sous serà de més de 80.000 euros anuals.

I els retrets no només van en la direcció de l'oposició al govern, sinó que els membres del govern s'han repassat bé en aquests primers dies de presa de possessió quina va ser la feina dels seus predecessors i no s'han estat d'acusar-ne alguns de treballar per sota del que exigia el lloc o d'aprofitar que s'estava al govern perquè el partit ERC tingués de franc la cessió d'un local municipal on es va fer una xerrada.

La pacificació, imprescindible per a tirar endavant el govern d'una població com Vilanova, no ha arribat. Això sí, un mes després la situació al govern encara és d'unitat i Vilanova té pressupost.