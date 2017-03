Kon-Tiki FA l'expedició aerostàtica amb passatgers més propera al Pol Nord que s'ha fet mai

El pilot de globus aerostàtics igualadí Àngel Aguirre ha iniciat una expedició única al Cercle Polar Àrtic. Els aparells de Globus Kon-Tiki van sortir el dia 19 d'Igualada cap a l'arxipèlag Svalbard, situat al paral·lel 80º, molt per sobre del Cercle Polar Àrtic. Aguirre dirigeix una expedició comercial amb passatgers, la que haurà anat més al nord del planeta.

Es tracta d´un tipus de vol orientat a participants amb certa experiència en muntanyisme i entorns àrtics, pilots de globus d´arreu del món que busquen una gran experiència, fotògrafs especialitzats en natura o persones amb sensibilitat mediambiental. Svalbard és una zona declarada destí sostenible i és l´últim punt poblat de la Terra en direcció al nord. Globus Kon-Tiki hi passarà un mes i mig, rotant tres equips que hi aniran en terminis de 15 dies.

Globus Kon-Tiki, segons han explicat fonts de l'empresa, "s´embarca a aquesta expedició després de tancar un acord amb l´empresa especialitzada en activitats d´aventura Spitzbergen Adventures, un negoci del territori noruec que es dedica a la promoció del turisme en aquest arxipèlag". Preparar aquesta expedició ha comportat tot un any de preparatius, degut a les diverses dificultats logístiques que presenta, que van des de l´obtenció de permisos per volar en globus a Svalbard –territori protegit com a entorn natural– fins a tràmits com el transport del gas.

A més, s´hi ha de sumar els preparatius de l´equip humà de Kon-Tiki, com les pràctiques amb moto de neu i remolc que han realitzat a Andorra per poder fer el seguiment del globus per terra un cop es trobin a Svalbard.

L´equip de Globus Kon-Tiki pren a Svalbard un globus aerostàtic de sis places, "una envergadura que fa el vol més difícil degut al pes i a la mida". I les mateixes fonts afegeixen que "a conseqüència de les baixes temperatures, és necessari pressuritzar el gas propà amb nitrogen, per facilitar-ne la ignició". L'expedició estrenarà un cremador d´última generació fabricat per l´empresa igualadina Ultramagic, que els permet volar més còmodament ja que està preparat per aguantar el fred i els vols d´alçada.



Unes condicions extremes



Svalvard, situat a 1.000 quilòmetres del Pol Nord, compta amb una temperatura d´uns 20º C sota zero en aquesta època de l´any, fet que obliga a l´equip de Globus Kon-Tiki a anar especialment preparat per les baixes temperatures. El límit de treball del seu globus i el seu equipament es situaria als 20ºC sota zero. Les condicions són molt extremes: canvis de temperatura i règims de vent bruscos, fet que els fa difícil el control dels factors climatològics.

Una altra de les particularitats d´aquest territori és la fauna que l´habita; degut a la gran quantitat d´ossos polars que hi viuen –hi ha més ossos polars que persones– els visitants es veuen obligats a anar acompanyats permanentment d´un guia local armat amb un rifle per defensar-se de possibles atacs.

Svalbard, arxipèlag noruec amb poc més de 2.500 habitants i 61.000 quilòmetres quadrats de superfície –el doble que Catalunya–, és l´últim punt poblat de la Terra en direcció al nord. Un paratge natural protegit que té un 60% del territori cobert per glaciars i extensions nevades. A l´illa hi conviuen diverses espècies, com l´au branta, el ratolí de camp de Svalbard, la guineu àrtica, el ren de Svalbard o l´ós polar, aquest darrer, símbol de l´arxipèlag i una de les principals atraccions turístiques. En l´àmbit marí, hi trobem balenes, dofins, foques i morses. És per això que Svalbard és la ´meca´ dels ecologistes i les persones amb sensibilitat mediambiental.

Com a curiositat, a Svalbard s´hi troba el banc de llavors més gran del món ideat amb la finalitat de preservar els principals cultius alimentaris de la humanitat, en previsió a una possible pèrdua de la diversitat a causa d´una catàstrofe planetària. El banc de llavors té capacitat per albergar 2.500 milions de llavors i, actualment, n´hi ha 860.000 mostres. Les principals activitats econòmiques de Svalbard són les mines de carbó, el turisme i la investigació.



Globus Kon-Tiki



L´empresa de vol Globus Kon-Tiki, organitza vols des de l´any 1988, molts de caràcter lúdic per Catalunya, sortint des d'Igualada o des de l'entorn de Sallent (Bages). Sota el lideratge dels pilots Àngel Aguirre i Miquel Mesegué, ha realitzat expedicions arreu del món; Groenlàndia, Lapònia, Amazònia, Sàhara, Kilimanjaro, Madagascar o les Dolomites, entre molts d´altres indrets.