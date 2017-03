El festival FineArt Igualada tanca la cinquena edició amb gairebé 30.000 visitants

La cinquena edició del festival de fotografia FineArt Igualada s'ha tancat amb gairebé 30.000 visitants, una xifra rècord de participació, segons ha informat l'organització del certamen. Durant 24 dies –del 24 de febrer al 19 de març- s'han exposat un total de 1.400 fotografies en 22 sales d'exposicions. Els visitants provenen, sobretot, d'arreu de Catalunya però també d'altres zones de l'Estat com València, Aragó i Madrid, o de França. D'entre les exposicions més visitades destaca la del reconegut fotoperiodista Gervasio Sánchez, i la del jove fotògraf Jordi Saragossa, que ha presentat una mostra sobre el Kilian Jornet. El director del certamen, Ramon Muntané, també ha valorat positivament l'elevada participació als tallers, alguns dels quals van penjar el cartell de complet.

Pel que fa als espais expositius, on s'han incrementat més els visitants han estat el Museu de la Pell d'Igualada, on hi havia 15 exposicions, amb un 100% d'increment; la Rectoria de Santa Maria, amb l'exposició 'L'ombra de Kilian Jornet', que ha augmentat un 20% les visites; i la Igualadina Cotonera, on enguany hi exposaven les 8 escoles de fotografia i l'increment ha estat del 15%.

L'organització també destaca la bona acollida que ha tingut el celler i molí d'oli de l'antic Sindicat de Vinyaters d'Igualada, que es va reobrir per primer cop per rebre l'exposició d'Àngel Prat. Altres sales com la galeria d'art Artèria, el Portal del Llevador i la Biblioteca Central també han augmentat el nombre de visitants.

El director del certamen, Ramon Muntané, ha expressat que els fotògrafs participants s'han mostrat "satisfets" per l'organització del festival i considera que "hi ha interès en el sector per venir a exposar al FineArt, de fet just en acabar aquesta edició ja tenim algunes propostes per l'any vinent".