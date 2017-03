Olesa de Montserrat sorteja 12 pisos socials de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil

Olesa de Montserrat va sortejar ahir, dimarts, els 12 pisos que tenia per a lloguer social procedents de les antigues instal·lacions de la Guàrdia Civil. Als qui s'han adjudicat els pisos s'hi podran traslladar aviat. Deu de les famílies van visitar aquest dimarts la que ha de ser la seva nova llar.

L'assignació dels pisos es va fer per sorteig. Era el final d'un procés, i en aquest moment, el regidor d'Habitatge de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, Jordi Martínez, va voler agrair la feina també dels representants de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Va recordar que aquesta realitat ha estat possible a molts del membres del consistori que «han treballat per trobar sol·lucions al problema de l'habitatge, sobretot per aquelles famílies que necessiten habitatge social i mostra d'això és la celeritat amb què s'ha fet el procés perquè les famílies es puguin traslladar als pisos socials de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil del barri de Sant Bernat».

La sala de sessions de l'Ajuntament estava plena de gom a gom de persones expectants que aspiraven a algun dels 12 pisos que entraven en el sorteig. L'encarregat d'organitzar i dur a terme el sorteig ha estat l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el procediment va consistir en dues urnes: la primera amb les 94 paperetes dels sol·licitants i la segona amb les 12 butlletes corresponents als 12 pisos del sorteig.

Els membres de l'Agència d'Habitatge van extreure 24 paperetes, 12 dels titulars que volien un pis i 12 més en paral·lel dels pisos. Al final de l'extracció de les paperetes, de les 12 persones afortunades, tan sols 10 l'han recollit personalment. Les altres dues se'ls notificarà el resultat del sorteig a curt termini.

Del total de 94 aspirants als 12 pisos de lloguer social, un total de 81 entraven al sorteig i directament 13 demandants passaven a la llista d'espera perquè no complien el requisit de tenir tres anys d'empadronament al municipi. Segons l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, ens gestor dels pisos, la llista d'espera tindrà una vigència de dos anys i en el termini de 15 dies els beneficiats rebran una carta per concretar el lliurament del pis.

Els 12 pisos, del bloc 1 del grup Santa Oliva I d'Olesa, són propietat de la Generalitat de Catalunya i els gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. L'edifici està integrat per 16 habitatges, tots ells de 3 dormitoris, amb unes superfícies útils de 66,60 m2 (8 habitatges) i 68,04 m2 (8 habitatges). Dos habitatges s'han destinat a atendre casos de la Mesa d'Emergències Econòmiques i Socials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Dos són per emergència.