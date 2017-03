Igualada confia en el disseny local per crear la imatge de Ciutat Europea de l'Esport

El departament d'Esports de l'Ajuntament d'Igualada ha presentat la imatge de la candidatura «Igualada, Ciutat Europea de l'Esport 2019». Un logotip que «vol transmetre una imatge fresca i dinàmica, mitjançant una abstracció que no faci referència a cap esport en concret; s'ha pensat que sigui agradable i fàcilment identificable per a persones de diferents edats, des d'infants fins a la gent més gran, ja que totes poden ser practicants d'alguna activitat esportiva», segons ha explicat el dissenyador creador de la imatge, Pep Valls, que és el responsable de l'estudi Evvo.

El dissenyador igualadí apunta que el logotip «surt de l'escut municipal d'Igualada, fet que li confereix una personalitat única, i el conformen dos elements; un és una estilització de la lletra i d'Igualada, amb uns signes gràfics expansius que parlen d'una ciutat oberta, creativa i que fa coses; l'altra és la lletra e d'esport i europea i, al seu interior, s'hi veu també la ce de ciutat».

Pel que fa als colors, l'autor argumenta que «el color blau fa referència clara a l'aigua, element identificatiu, moltes vegades, d'Igualada o Aqualata, i hem fet una evolució dels colors que l'acompanyen cap una gamma de verds que expressin un apropament a l'esport verd, l'esport saludable; també, amb la utilització de diferents colors, hem volgut expressar la diversitat d'esports, persones, cultures i indrets».

Per la seva part, la regidora d'Esports, Rosa Plassa, ha afegit que, des d'ara, «els igualadins s'acostumaran a veure aquesta imatge en tots els actes esportius importants que se celebrin a la nostra ciutat; volem reforçar aquesta aspiració i aconseguir que la ciutadania se'n senti part activa, que esdevingui un veritable projecte compartit per tots aquells que s'estimen l'esport».

Una imatge per a tothom

La primera vegada que aquest logotip es veurà públicament serà avui dijous, en l'arribada a Igualada de la quarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Els dos esportistes locals encarregats de lliurar els guardons al podi final, Bernat Jaume i Núria Pascual –designats recentment millors esportistes igualadins als Premis Neptú– lluiran samarretes amb aquest logotip.

La imatge, ha afegit Plassa, també es posarà a disposició de tots els clubs, entitats i esportistes perquè s'hi adhereixin i hi donin suport, i serà visible en les diferents instal·lacions esportives municipals.

La candidatura avança segons el previst Actualment, l'Ajuntament d'Igualada, a través del seu departament d'Esports, ja ha completat les primeres fases del procés: ha sol·licitat la candidatura i s'ha adherit al reglament. Ara mateix s'enllesteix el dossier de presentació de la candidatura, que inclou les infraestructures i instal·lacions esportives, les entitats i els clubs, l'esperit i la vida esportiva de la capital de l'Anoia, els objectius a assolir i les previsions de futur, incloent els esdeveniments planificats per a l'any 2019 i les millores en els equipaments, que ara mateix es duen a terme a Les Comes, l'Estadi Atlètic i el Molí Nou amb aquest horitzó. Posteriorment, un cop examinat aquest dossier, l'organització comunicarà els municipis finalistes, el comitè avaluador els visitarà in situ i, finalment, es comunicaran les viles guanyadores a Brussel·les.

La Federació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport (ACES Europe), d'acord amb la Comissió Europea, avalua anualment les candidatures presentades i concedeix els títols de capital, ciutat, vila o comunitat esportiva continental, segons la població de cada municipi. Igualada, amb una població al voltant dels 38.000 habitants, aspira a ser reconeguda en la categoria de Ciutat Europea de l'Esport l'any 2019.

Aquesta és una designació que reconeix les polítiques esportives locals que contribueixen a millorar el nivell general de salut dels seus habitants, a través de la cultura de la salut, l'exercici i l'activitat física, la transmissió de valors com el joc net i l'enfortiment del sentiment de pertinença a la comunitat. Aquest reconeixement implica una major visibilitat internacional per les ciutats distingides o l'intercanvi d'experiències i iniciatives amb altres municipis reconegut, entre altres.