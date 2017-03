Singla va recórrer a «alguna empenteta» de 'Luigi' per obtenir obres a Santa Coloma de Gramenet

L'expresident de Proinosa, Josep Singla, ha admès durant el judici del cas Pretòria que una de les seves funcions al capdavant de l'empresa va ser la de "fer gestions" per aconseguir adjudicacions d'obra pública i que, en el cas de Santa Coloma de Gramenet, va recórrer a Luís Andrés García, 'Luigi', per que li donés "alguna empenteta" en la construcció d'uns aparcaments. Tot i això, Singla afirma que totes les adjudicacions a Proinosa han estat legals i nega el tràfic d'influències del que se l'acusa en la compra i posterior venda del projecte de la Pallaresa: "Es va obtenir una plusvàlua, però no crec que sigui il·lícit guanyar diners", ha etzibat. Singla també ha exculpat l'exalcalde del municipi, Bartomeu Muñoz, del delicte de suborn, segons el qual Singla li hauria comprat un àtic a l'exalcalde en agraïment per les seves gestions: "El vaig comprar per a un fill meu perquè el lloc era magnífic".

Josep Singla ha volgut transmetre una aparença de total normalitat en la seva gestió al cap davant de Proinosa i s'ha molestat a les preguntes de la fiscal del cas Pretòria, Ana Cuenca, quan s'ha referit al presumpte tràfic d'influències en l'operació Pallaresa i al pagament de favors a Bartomeu Muñoz. Singla ha dit que li "indignaven" i "ofenien", segons quines preguntes de l'interrogatori.

L'empresari ha explicat que la seva participació en l'operació de la Pallaresa no s'ajusta a la que descriu la fiscalia, que el situa en l'òrbita d'empresaris afins a 'Luigi' per conxorxar-se amb l'Ajuntament, aconseguir una important revalorització de terrenys i així obtenir important beneficis il·lícits.

Josep Singla ha assegurat que amb la venda de les seves accions del projecte de la Pallaresa, i gràcies a la intermediació de 'Luigi', pretenia només recuperar part dels diners invertits i de les despeses de gestió generades per un projecte que des de Proinosa es va considerar inviable, un cop van resultar adjudicataris.

"Hi ha un benefici, però no el que diuen vostès", ha dit en al·lusió als prop de 900.000 euros de plusvàlues que li atribueix la fiscalia. "Les despeses van anar a càrrec de Proinosa i m'indigna que es digui que he guanyat una cosa que no és", ha etzibat, tot rebaixant els seus guanys a uns 200.000 euros.

L'empresari afirma que després d'aquesta operació es va desvincular del projecte i ha dit que no sap res de les revaloritzacions posteriors dels terrenys de Santa Coloma de Gramenet.

L'àtic del carrer Beethoven



En relació al pis del carrer Beethoven de Barcelona, que la fiscalia identifica com a pagament de Singla a Muñoz per agrair les gestions de l'exalcalde en les requalificacions de la Pallaresa, l'expresident de Proinosa ha negat qualsevol tipus d'operació obscura: "Era una zona molt apreciada i el vaig comprar per a un fill meu perquè el lloc era magnífic", ha explicat. "El pis estava bastant vell, però soc constructor i veia clar que s'hi podia fer", ha afegit.

La compra es va fer el 2006 i, tot i aquestes intencions inicials, Singla ha explicat que el pis mai el va arribar a ocupar ningú perquè cap dels seus fills es va casar en aquell moment i no el necessitaven. Posteriorment, l'any 2011, ja amb el sumari del cas Pretòria fet públic, Proinosa va vendre el pis i la fiscalia ha insinuat que se'n va desfer intencionadament després de conèixer l'acusació: "És il·lògic", ha respost.

Preguntat sobre les obres que s'haurien fet a l'immoble i que segons la fiscalia hauria encarregat la dona de Bartomeu Muñoz i pagat una empresa de l'entorn de 'Luigi', Singla s'ha mostrat incrèdul: "Ho conec pel sumari del cas, però no en tinc ni idea de que s'hi va fer", ha assegurat.