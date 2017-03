La Generalitat farà avaluar el servei de bus entre Igualada i Barcelona

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, ha anunciat aquest divendres que la Generalitat encarregarà una auditoria externa per avaluar el servei que presta la companyia Hispano Igualadina en la línia de bus Igualada-Barcelona, de la qual en té la concessió fins el 2028. Segons ha detallat Font, l'auditoria consistirà en un seguiment diari del servei, la realització d'enquestes als usuaris i l'anàlisi dels vehicles. Els resultats de l'auditoria han d'estar llestos abans de l'estiu. En paral·lel, s'ha creat una comissió de seguiment integrada per tots els Ajuntaments afectats, la Generalitat i l'Autoritat del Transport Metropolità que "valorarà la diagnosi i les mesures que s'hauran d'implementar". Font ha deixat clar que aquesta és "l'última oportunitat que donem a l'empresa per revertir el servei". La Generalitat ja va multar el passat mes de desembre la companyia amb 20.000 euros per deficiències en la línia i acumula múltiples queixes dels usuaris.

Ricard Font s'ha mostrat contundent aquest divendres en el marc de la reunió que ha mantingut amb els alcaldes i regidors afectats pel corredor de bus Igualada – Barcelona. Font ha anunciat que, tot i que el servei ha experimentat millores en els darrers mesos, sobretot després de la posada en marxa dels busos exprés, "la percepció generalitzada de la ciutadania és que el servei encara no s'ha revertit". Per això, a través de l'Autoritat del Transport Metropolità, la Generalitat encarregarà una auditoria externa del servei de bus entre Igualada i Barcelona.

En aquest sentit, Font ha volgut remarcar que aquesta és "l'última oportunitat" que la Generalitat dóna a l'empresa per millorar el servei i, si no és així, "no sabem quines conseqüències comportarà, però tenim clar que és l'última oportunitat que té la concessionària". De fet, el secretari d'Infraestructures ha recordat que la Generalitat ha donat "moltes oportunitats" a la companyia per revertir el servei i també ha dut a terme inspeccions i li ha imposat sancions, com la que li va posar el mes de desembre de 2016 valorada en 20.000 euros després d'acumular una quinzena d'expedients per diverses irregularitats.

L'auditoria, que s'encarregarà a una empresa externa, consistirà en fer un seguiment diari i 'in situ' del servei que ofereix la companyia en el corredor Igualada – Barcelona, també es faran enquestes als usuaris per veure el seu nivell de satisfacció i, al mateix temps, es faran inspeccions i anàlisis dels vehicles. Paral·lelament, ha informat Font, es crearà una comissió de seguiment que estarà formada per representants de l'Autoritat del Transport, de la Generalitat i dels Ajuntaments afectats –Igualada, Castellolí, el Bruc, Collbató, Abrera, Esparreguera i Martorell-.

En aquesta comissió de seguiment, ha relatat Font, "valorarem estratègicament la diagnosi que faci la consultora i estudiarem les mesures que s'hauran d'implementar". En aquest sentit, Font ha volgut deixar clar que "no són mesures que imposa la Generalitat, sinó que seran mesures acordades entre tots els agents". Pel que fa als terminis, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat ha apuntat que la intenció és que l'auditoria es pugui presentar durant l'estiu de 2017 amb l'objectiu que les mesures de millora ja es puguin implementar a l'inici del nou curs escolar, a partir del mes de setembre d'enguany.

Font ha detallat que algunes de les queixes més recurrents en el servei que presta l'Hispano Igualadina fan referència a persones que van dretes a l'autobús, també en la informació que l'empresa dóna a l'usuari i, fins i tot, "en la poca informació que la companyia dóna als ajuntaments", ha apuntat Font.

De la seva banda, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha recordat que el d'Igualada-Barcelona "és un dels corredors de transport de viatgers més importants del país" i ha apuntat que l'any passat els usuaris van augmentar en 50.000 persones. En aquest sentit, Castells ha reconegut que l'entrada en funcionament dels busos exprés van suposar una "millora substancial pel servei", però ha remarcat que "això no és suficient, perquè encara tenim la sensació que l'empresa no dóna un bon servei i, en alguns moments, fins i tot es presta molt malament".

De fet, el corredor d'Igualada-Barcelona que opera Hispano Igualadina (del grup Monbus) no és l'únic que acumula queixes, ja que també hi ha reiterades denuncies pel servei que presta la companyia a ciutats com Manresa o Vilafranca del Penedès.