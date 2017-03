Veïns d'Igualada debaten sobre el futur del barri del Rec amb arquitectes

Com volen que sigui el barri del Rec d'Igualada en un futur? La resposta la van intentar transmetre ahir adobers, empresaris, treballadors, emprenedors i amants de la barriada als 15 equips d'arquitectes que han de dissenyar propostes urbanístiques concretes per al futur de la zona adobera de la ciutat.



La jornada participativa s'emmarca en el projecte «Repensant el barri del Rec». Impulsat per l'Ajuntament d'Igualada i amb la col·laboració del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, es tracta d'un concurs d'idees per a estudis d'arquitectura. Aquesta interacció amb la ciutadania ha d'ajudar els equips a elaborar propostes per al desenvolupament urbanístic del barri tenint en compte les aspiracions, les idees i les pors dels qui conviuen a la zona. «És una iniciativa molt potent que a nosaltres ens serveix per entendre què necessiten els que viuen i treballen aquí i, així, plantejar-ho a l'hora d'elaborar els nostres projectes», assegurava l'arquitecta d'un dels equips que tractaran sobre espai públic i paisatge urbà.





Pensar el futur



El consistori va convocar a la tardor el concurs de projectes per a tres branques de treball: Urbanisme i connectivitat; Espai públic i paisatge urbà; i Edificació i usos. Dels 45 estudis d'arquitectura que s'hi van presentar, el jurat de la iniciativa en va seleccionar 5 per cada branca. Ara, aquests 15 equips hauran de començar a treballar sobre el disseny del barri. Les tres millors propostes –una per cada branca- seran les guanyadores del concurs. «El concurs és l'excusa per generar propostes i obrir una reflexió estratègica de la ciutat a llarg termini. Al final, hi haurà tres guanyadors, però per tal d'elaborar el POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal), volem agafar idees de tots 15 estudis», declara el regidor d'Urbanisme, Jordi Pont.



Per al regidor, una de les claus del debat que s'està generant des de l'inici del programa és que el procés participatiu ciutadà ha permès un debat ric, complex i sa: «la ciutadania interessada s'ha pogut formar durant les diferents sessions participatives temàtiques que hem organitzat. Gràcies a això, ha creat opinions informades en temes complexos d'urbanisme».





Tres branques de treball



L'urbanisme, l'edificació i l'espai públic són les branques de treball. L'urbanisme ha de determinar com es connecta el barri amb la resta de la ciutat i el país, i quina funció desenvolupa. Per la seva banda, l'espai públic planteja les zones comunes, i l'edificació estudia com fer compatibles els edificis industrials històrics amb els usos futurs que s'hi donaran.



Per a Vicenç Ballar, de l'Institut Arquitectònic de Catalunya i jurat del concurs, és possible mantenir totes les edificacions actuals: «els edificis industrials són molt versàtils, adaptar-los a l'actualitat és possible, en tenim exemples a Nova York o com es comença a fer al Poblenou de Barcelona», expressa.