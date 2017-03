Olesa congela la majoria de taxes i preus dels serveis

L'Ajuntament d'Olesa manté els preus públics congelats durant el 2017. Les noves propostes es van aprovar per unaniminat. Aquest preus fan referència a serveis com la piscina d'estiu, l'escola de música, entrades al teatre, casals d'estiu, llars d'infants i tallers i cursos de joventut.



A la sessió plenària es va proposar, pel que fa al preu públic de llar d'infants, un prorrateig de la quota anual per establir-la també per trimestres. L'alcadessa d'Olesa, Pilar Puimedon, va avançar que l'objectiu era facilitar el pagament a les famílies que no porten l'infant tot l'any. Sobre la modificació del preu públic dels cursos de Joventut i Cultura, el canvi significa que s'incorporen també els tallers d'Igualtat.



El regidor d'ERC, Martí Fortuny, va criticar que el govern no hagués tingut en compte cap de les modificacions presentades sobre preus públics el desembre passat, ja que moltes de les propostes es dirigien a fer unes taxes més progressives. L'alcaldessa i regidora d'Ensenyament va determinar que les quotes de llars d'infants estan força ajustades i amb un ventall ampli de bonificacions i un total de 12 beques absolutes.



Finalment, les modificacions de preus públics es van aprovar amb els vots a favor del Bloc Olesà, PSC, Movem Olesa i PP, l'abstenció de CiU i el vot en contra d'ERC.



En la mateix línia, el ple ordinari del mes de març també va incloure un seguit de modificacions d'ordenances fiscals: l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres; alguns punts de les ordenances reguladores dels serveis de piscina coberta (on es rebaixa la taxa de mitja temporada fins als 43,95 euros), de cursets de natació i el lloguer d'instal·lacions esportives. També es van proposar canvis en la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, la de retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament i la taxa per l'estacionament de vehicles en vies públiques i a l'aparcament soterrani.



Aquesta darrera modificació va servir, segons el regidor titular de l'Àrea Econòmica, Joan Segado, per donar compliment a una concessió administrativa segons la qual s'han d'adequar els preus a l'IPC.



Durant la seva exposició, l'equip de govern va definir les modificacions com a menors, ja que algunes van consistir a resoldre un error en la quantitat de mitja temporada de la piscina coberta, que passa de 2,03 euros a 2,05 euros en un apartat dels cursets de natació, i a afegir el pavelló de Sant Bernat i el de bàsquet al lloguer d'instal·lacions esportives. Joan Segado, però, va fer ressaltar que els canvis més destacats es produïen a l'ordenança 16, la taxa de comprovació d'activitats urbanística comunicada, que estableix un cost de 470 euros sempre que s'hagi d'obrir un expedient de disciplina urbanística un cop feta la inspecció. Pel que fa al servei de grua, Segado va remarcar que s'ha apujat entre el 25% i el 33% per reduir el dèficit que genera aquest servei al consistori.