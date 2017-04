La segona EcoFira de Calaf es consolida com un referent d'ecologia

Amb una gran afluència de públic, prop de 60 expositors catalans relacionats amb el producte ecològic, tallers, ponències, jocs infantils i un espai gastronòmic, la segona edició de l´EcoFira de Calaf s´ha consolidat com una certamen referent de l´ecologia a l´Alta Segarra i l´Anoia. L´artèria principal de la vida va acollir ahir la segona edició de la fira amb un públic entregat a la causa i una climatologia propicia pel passeig.

Una gran varietat d´expositors, dels qual una desena d'establiments i empreses de serveis de Calaf i l'Alta Segarra, va oferir informació i productes sobre alimentació ecològica, energies renovables, bioconstrucció, aprofitament forestal, calefacció ecològica, bicicletes elèctriques, aigua de mar i artesania del reciclatge, entre d´altres. Sobre els expositors locals va cridar l´atenció el taller mecànic Xavier Caballol, que fabrica barbacoes i forns ecològics, ja que durant la fira es va poder veure en directe una barbacoa amb productes gastronòmics. També Ecoment, ecologia de Vida, va oferir un menú eco cuinat amb energia solar.

Precisament, la fira va fer una aposta per la gastronomia ecològica i va comptar amb l´Espai Eco Gastronòmic, amb taules i cadires per degustar de diferents àpats acompanyats de cervesa i vi ecològics. Aquesta proposta gastronòmica va ser possible gràcies a la implicació de diferents establiments com el restaurant de Calaf, La Cuina del Mercat, l'establiment Ecoment, ecologia de Vida, i La Segarreta, que va oferir la seva cervesa artesana ecològica. També el calafí Restaurant KDiví, va servir productes ecològics a la brasa.

L´EcoFira també va estar pensada pels més petits. En aquest sentit, es van programar tallers de cuina per a ells i diversos jocs en què va ser habitual veure cues per gaudir d'una atracció ecològica i d'un inflable sobre el reciclatge. També la plaça dels Arbres va acollir dos espectacles molt vinculats amb la natura i el medi ambient com el conte ´La gota Clara', un on el públic es va endinsar en el fabulós viatge d'una gota d'aigua que recorre el Montseny fins a la Salva Amazònica.

La proposta, organitzada pel consistori calafí amb el suport de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, s´ha convertit en un aparador i en el punt de trobada de persones i professionals que, des d'àmbits diversos, treballen per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del país. La formació i la sensibilització de la ciutadania sobre la necessitat de tenir cura del medi ambient es mantenen com a sòlids pilars en l'organització d'aquesta fira.



Conferències i exposicions

Durant tota la jornada van tenir lloc diferents ponències vinculades a la temàtica principal de la fira. La recollida selectiva porta a porta, l´agricultura i l´apicultura ecològica, la salut i les xiloteques van ser alguns dels temes centrals d´aquestes xerrades. Precisament les xiloteques també van ser les protagonistes d'una de les exposicions de l'EcoFira amb la mostra de la xiloteca de la Catalunya central i la de l'illa de Cuba. Una altra de les exposicions amb força afluència de públic va ser ´Adéu soroll!!!' de la Diputació de Barcelona. Una mostra molt interactiva amb l´ objectiu de fomentar la conscienciació ciutadana sobre el fet de la contaminació acústica, com afecta la qualitat de vida de les persones i la forma de combatre-la.