La regidora de Salut d'Olesa demana més diners per a sanitat

La regidora de Salut Pública de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, Montserrat Vergara, reclama més recursos per a l'atenció primària. Vergara ha manifestat el seu suport a una acció impulsada pel Comissionat de Salut de l'Ajuntament de Barcelona i ha subscrit, conjuntament amb altres regidors i regidores de salut de fins a cinc municipis, un article amb aquesta petició, segons ha fet públic l'Ajuntament en el seu web municipal, en què es demana l'increment dels recursos econòmics per tal d'impulsar l'atenció primària i que esdevingui accessible, resolutiva i de qualitat.



L'article es va publicar a El diari de la Sanitat del divendres passat, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Salut, i s'emmarca dins d'una campanya on es convoquen consistoris, Centres d'Atenció Primària i els sindicats de personal sanitari a fer una crida a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalu-nya a fer efectives les necessitats que té el sistema sanitari.





Un front comú



Concretament, a l'article, titulat «Un front comú per l'Atenció Primària de Salut», s'afirma que «l'Atenció Primària i Comunitària necessita fins al 25% del pressupost de Salut» i que, a Catalunya, «es necessitarien 800 milions d'euros més, com a molt en quatre anys, per recuperar salaris, augmentar les plantilles, guanyar temps per a les consultes i tenir els mitjans necessaris».



A l'article, a més a més, es fa referència a la necessitat «d'impulsar un front professional i social per defensar i fer possible aquesta atenció primària i comunitària» i s'insta altres Ajuntaments, moviments veïnals, entitats i ciutadania a sumar-se a aquest front comú. Des d'Olesa de Montserrat, l'Ajuntament va mantenir una reunió amb el Conseller de Salut, Antoni Comín, el mes de novembre passat, on es van transmetre les necessitats en matèria de sanitat del municipi, així com la necessitat específica de millorar l'atenció d'urgències i disposar d'urgències pediàtriques.



En el mateix sentit, tots els grups municipals de l'Ajuntament d'Olesa van reclamar, a través d'una moció presentada el passat mes de gener, l'ampliació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell i la transformació del CAP en un Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP).



A part de la regidora de Salut de l'Ajuntament d'Olesa, Montserrat Vergara, l'article està subscrit per la tinent d'alcaldia de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz; l'alcalde i regidor de Salut de Castellbisbal, Joan Playà; la regidora de Salut de Montornès del Vallès, Maria José Figuera; el regidor de Salut de Sabadell, Ramon Vidal, i la regidora de Serveis Socials i Gent Gran d'Esparreguera, Maria Vallejo.