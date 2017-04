El Govern aprova el finançament de la rehabilitació de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia

El Govern ha autoritzat aquest dimarts realitzar una despesa de 2.157.402,17 euros destinada a l´aplicació del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Igualada per subvencionar les obres de reforma de la seu de l´Arxiu Comarcal de l´Anoia. Aquest projecte suposa la rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria d´Igualada, situat a la Plaça del Rei, com a nou equipament docent i seu de l´arxiu comarcal. L´autorització de despeses té un caràcter pluriennal, i estarà distribuït en les anualitats següents: 150.000 euros el 2017, 1.457.000 el 2018 i 550.402,17 euros el 2019.

L´any 1949 l´Ajuntament d´Igualada va cedir un solar de 845 metres quadrats, on fins al segle XIX hi havia hagut l´hospital del municipi per construir-hi l´Escola Superior Industrial d´Adoberia. El projecte original el van signar els arquitectes Buenaventura Bassegoda i José Antonio Coderch de Senmenat. Les obres van arrencar el 1951 i les classes van començar el 1956.

Fins l´any 2014, quan l´activitat universitària es va traslladar al nou Campus Universitari del Pla de la Massa, la Teneria va acollir estudis universitaris vinculats a una activitat industrial molt arrelada a la ciutat, com és l´elaboració de pell de qualitat. Des del 2015, gràcies a un arranjament provisional de la planta baixa, la instal·lació acull l´Escola d´Adults de la Generalitat.

El projecte de rehabilitació, elaborat pels Serveis Tècnics de l´Ajuntament d´Igualada amb el suport del Departament de Cultura, preveu la reforma integral de l´edifici per a acollir l´Arxiu Comarcal de l´Anoia, l´Escola d´Adults i, molt probablement, l´Escola Oficial d´Idiomes d´Igualada.

L´Arxiu Comarcal de l´Anoia (ACAN) va ser creat el 1982 gràcies a un conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat i l´Ajuntament d´Igualada. El 1986 es van inaugurar les actuals instal·lacions de a l´edifici conegut com Casa Valls o Cal Maco, integrant-se a la Xarxa d´Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya. La direcció, coordinació i impuls d´aquest arxiu, com el conjunt de la Xarxa d'Arxius Comarcals de Catalunya, correspon a la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. Des de l´any 1989, la gestió correspon al Consell Comarcal de l´Anoia.

En aquest sentit, l´Arxiu Comarcal de l´Anoia custodia documentació pública i privada de la comarca de l´Anoia i els seus fons més destacats són els de l´Ajuntament d´Igualada, els fons dels departaments de la Generalitat a l´Anoia els fons notarials i els fons personals i d´empresa. L´arxiu compta amb més de 3.500 metres lineals de documentació (unes 35.000 capses d´arxiu) gestiona un fons d´imatges molt important, amb fotografies des de 1870 fins als nostres dies, tant de temàtica local i comarcal com artística, que es complementa amb una biblioteca i hemeroteca especialitzada en fotografia i cinema.

Cal Maco és l´edifici més noble de la Plaça de la Creu d´Igualada, construït el 1914 seguint les tendències modernistes o post modernistes. L´arxiu ocupa el primer i segon pis i les golfes. De la Teneria, malgrat no ser un edifici catalogat pel seu valor patrimonial, se´n mantindrà en bona part l´essència i l´estructura, ja que és considerada una construcció emblemàtica al centre de la ciutat, projectada per dos arquitectes de prestigi. Se´l dotarà d´una nova presència exterior, es recuperarà l´accés per la planta baixa a nivell de la Plaça del Rei, s´hi obrirà un gran pati interior amb entrada superior de llum natural i s´hi faran totes les adequacions relatives a l´accessibilitat.

La seva estructura interior s´adaptarà també als nous usos, amb un gran vestíbul a peu de carrer, la planta baixa i la primera planta destinades a rebre l´Arxiu Comarcal, les plantes segona i tercera dedicades a les necessitats docents de l´Escola d´Adults i l´Escola Oficial d´Idiomes i la quarta planta, a la sota coberta, esdevindrà un nou dipòsit del mateix arxiu. En total, uns 1.800 metres quadrats per al nou Arxiu Comarcal de l´Anoia i uns 1.300 metres quadrats per als usos educatius.

El Govern destaca que aquesta millora permetrà, entre altres aspectes, assolir els objectius de l´arxiu comarcal en relació al suport a la resta de municipis de la comarca que no compten, exceptuant casos puntuals, amb un servei d´arxiu i, també, promoure una acció de captació de fons privats que fins aquest moment, per manca d´espai, no s´ha pogut desenvolupar de forma massiva. I a més, l´arxiu, amb les noves instal·lacions, podrà esdevenir un punt de referència i suport en les polítiques de gestió documental i administració electrònica, segons apunta el Govern.