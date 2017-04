La segona Ecofira de Calaf convida a pensar en créixer i ser un referent

Calaf va intentar fa un any tenir una fira diferenciada, adaptada al territori, una mostra en la qual la població pogués exercir un cert lideratge. La segona edició de la fira ha estat un èxit de visitants i d'acció comercial i els responsables de l'equip de govern creuen que la mostra ja es troba en situació de poder ser un pol d'atracció del sector de l'agricultura i la ramaderia ecològica.



La proposta «es va convertir en un aparador i en el punt de trobada de persones i professionals que, des d'àmbits diversos, treballen per la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del país», segons han explicat fonts municipals. Han afegit que «la bona resposta de participants i visitants en aquesta segona edició consolida aquesta aposta del consistori per promoure aquest sector i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de tenir cura del medi ambient». Una de les millores de la segona edició era l'ampliació de la proposta de la gastronomia ecològica. Molts visitants van aprofitar per fer el mos en un dels dos espais Eco Gastronòmics ubicats en dos punts estratègics de la fira. En cada un d'ells, condicionat amb taules i cadires, s'hi podien degustar diferents plats ecològics i naturals acompanyats de cervesa i vi.