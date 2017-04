El Govern de la Generalitat aprova el finançament per adequar la Teneria per ser la seu de l'Arxiu

El Govern ha autoritzat realitzar una despesa per un import de 2.157.402,17 ?, per subvencionar les obres de reforma de la seu de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia. Aquest projecte suposa la rehabilitació de l'antic edifici de la Teneria d'Igualada, situat a la plaça del Rei, com a nou equipament docent (formació d'adults i escola d'idiomes) i seu de l'Arxiu comarcal.



La Generalitat va explicar ahir que l'autorització de despeses té un caràcter pluriennal, i estarà distribuït en les anualitats següents: 150.000 euros l'any 2017; 1.457.000 l'any 2018, i 550.402,17 euros l'any 2019. La despesa arribarà a l'Ajuntament d'Igualada a través d'un conveni que establirà aquest flux de l'ajut econòmic.



L'any 1949, l'Ajuntament d'Igualada va cedir un solar de 845 m2, on fins al segle XIX hi havia hagut l'hospital del municipi, per construir-hi l'Escola Superior Industrial d'Adoberia. El projecte original el van signar els arquitectes Buenaventura Bassegoda i José Antonio Coderch de Senmenat, les obres van arrencar el 1951 i les classes van començar el 1956. Fins l'any 2014, quan l'activitat universitària es va traslladar al nou Campus Universitari del Pla de la Massa, la Teneria va acollir estudis universitaris vinculats a una activitat industrial molt arrelada a la ciutat, com és l'elaboració de pell de qualitat. Des del 2015, gràcies a un arranjament provisional de la planta baixa, la instal·lació acull l'Escola d'Adults de la Generalitat.



El projecte de rehabilitació, elaborat pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament d'Igualada amb el suport del departament de Cultura, preveu la reforma integral de l'edifici per acollir l'Arxiu Comarcal de l'Anoia, l'Escola d'Adults i, molt probablement, l'Escola Oficial d'Idiomes d'Igualada.



L'Arxiu Comarcal de l'Anoia (ACAN) va ser creat el 1982 amb un conveni entre el departament de Cultura de la Generalitat i l'Ajuntament d'Igualada. L'any 1986 es van inaugurar les actuals instal·lacions de l'edifici conegut com Casa Valls o Cal Maco, i es va integrar a la Xarxa d'Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya.