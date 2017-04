Es reprodueixen problemes a la xarxa elèctrica del nucli antic d'Esparreguera

Els problemes a la xarxa elèctrica d'Esparreguera continuen i tècnics d'Endesa van estar treballant ahir per reparar una nova avaria detectada en la connexió de l'antiga i la nova xarxa elèctrica instal·lada a la plaça de Santa Eulàlia d'aquesta població.



La nova incidència es va produir ahir al matí minuts després de retirar el subministrament proporcionat pels generadors situats al centre de la vila i va provocar una apagada que va afectar diferents punts de la població. L'apagada es va poder resoldre plenament a primera hora de la tarda, però la normalitat a la xarxa, no. Quatre generadors donen llum a la zona.



El tall en el subministrament va afectar, des de les 11 del matí, un total de 528 abonats, segons Endesa. Aproximadament la meitat dels afectats van poder recuperar el subministrament cap a la una del migdia i la totalitat, a les 4 de la tarda. En aquest impàs, la Policia Local va haver de fer fins a un total de cinc intervencions per ajudar veïns a sortir d'ascensors que havien quedat bloquejats. La nova incidència va arribar quan semblava que els problemes de dia 1 d'abril s'havien resolt.