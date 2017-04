Un càncer s'endú Joan Torras, que va ser regidor i cap d'ERC a Igualada

L'exregidor d'ERC i exprimer tinent d'alcalde a l'Ajuntament d'Igualada, Joan Torras i Compte, de 63 anys, va morir ahir divendres a causa d'un càncer diagnosticat l'any passat. El comiat es farà aquest diumenge, a les 11 del matí, a l'oratori de Funerària Anoia.



Torras va ser portaveu d'ERC a l'Ajuntament d'Igualada des del 2003 fins al 2015. Durant la legislatura passada (2011-2015), va ser primer tinent d'alcalde del consistori, fruit d'un acord de govern entre CiU i ERC, durant el primer mandat del convergent Marc Castells a l'alcaldia. Actualment, Tor-ras, que havia deixat pas a Josep Maria Palau i una nova llista d'Esquerra a Igualada, era president del Consell Assessor del Bon Govern de la capital de l'Anoia.



ERC Igualada va donar a conèixer la mort de qui va ser regidor de la seva formació a través d'un twit, en primera instància: «des d'ERC Igualada lamentem la pèrdua del nostre company Joan Torras, referent a Igualada, tot acom- panyant en el dolor la seva família».



A Torras, a part dels mèrits o demèrits que ha pogut tenir en la seva etapa de regidor a l'oposició o de regidor de govern, se li ha de reconèixer el mèrit d'haver mantingut viu el partit a Igualada en la pitjor etapa de la història recent d'Esquerra a Catalunya. Aquest fer de pont entre una generació i l'actual dins d'ERC Igualada va possibilitar que avui el partit tingui tres regidors a l'Ajuntament.



L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que va compartir govern amb Torras la legislatura passada, també va expressar públicament el seu condol. En un comunicat, Castells lamenta la pèrdua d'un polític que «estimava Igualada» i que «sempre va viure la política municipal amb passió». Castells qualifica Torras de «persona generosa i molt propera als ciutadans», i destaca que, en tot moment, a l'oposició i al govern «va treballar per fer de la nostra una ciutat millor».



Josep Maria Palau, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament d'Igualada, va explicar en declaracions al web Anoiadiari que «personalment és un moment molt dolorós, ja que és el millor company que he tingut en la política. Vull transmetre el meu dolor i suport a la seva família en aquests moments tan difícils».



I Palau insistia a destacar aquest valor d'una persona que sense destacar en excés havia treballat per la ciutat i, especialment pel partit quan, com deien, la formació no vivia el millor moment: «vull donar el meu agraïment per tot el que ha aportat a la ciutat i a Esquerra, especialment durant els anys que fou regidor».



Joan Torras es va presentar com a cap de llista d'ERC l'any 2003 i fins a l'any 2011 va ser a l'oposició de l'Ajuntament. A partir del 2011, va entrar al govern municipal de Marc Castells, com a primer tinent d'alcalde, i es va encarregar de la regidoria d'Acció Social.



A més, entre els anys 2007 i 2010 va ser conseller del Consell Comarcal de l'Anoia. En l'àmbit privat, va ser un empresari professionalment vinculat al sector del tèxtil.



Torras va viure la seva darrera etapa com a regidor de govern com un pas, també de la ciutat d'Igualada, cap a la independència del país que ell anhelava. «Tenim l'Ajuntament més independentista dels últims trenta anys i els igualadins ho perceben», afirmava en una entrevista que va publicar Diari d'Igualada el 6 de juny del 2012.



En aquell primer govern Castells, en coalició amb CiU, Torras deia que s'hi sentia còmode, «en total sintonia», amb el govern i disposat a arremengar-se el primer per treure l'Ajuntament de la situació econòmica angoixant en què es trobava.