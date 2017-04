Vila es compromet amb La Passió d'Olesa per posar en ús la sala petita

El conseller de Cultura, Santi Vila, va visitar Olesa per assistir a la representació de Divendres Sant de la Passió. Una obra que el conseller va qualificar d'«espectacular», a la vegada que destacava «les picades d'ullet» de la funció d'ahir a certs elements històrics i tradicionals de la representació que s'han recuperat. Vila també va considerar la Passió «una bona expressió d'un producte cultural de llarga tradició» basat en «els valors cristians».



El conseller reconeixia que no havia vist mai l'espectacle anteriorment, però sí que es va mostrar còmplice de la tradició en recordar que a l'Empordà, la seva terra, hi ha molta tradició de baixar en autobús a Olesa per veure la Passió, i que la seva mare hi havia vingut en més d'una ocasió.



El responsable de Cultura de la Generalitat va assistir a la representació, dividida en tres actes, i va aprofitar els entreactes per conèixer i parlar amb els actors i col·laboradors de la Passió i, també, per signar en el llibre d'honor del teatre. També va destacar que tradicions com la Passió ajuden a «fer país» i també a crear «ciutadans cultes i lliures». Arran d'aquesta reflexió, va assegurar que «ningú no entendria una nació lliure sense ciutadans lliures, i el primer pas per ser-ho és ser educats, cultes i amb valors», en clara referència a la situació política que viu ara el país.





Compromís econòmic



Més enllà de l'espectacle d'ahir, Santi Vila també va assegurar que el seu departament intentarà fer un esforç per col·laborar en la millora de les instal·lacions de La Passió. Un dels grans objectius de la junta actual és desencallar el projecte de la sala petita del teatre. Una iniciativa que requeriria de la col·laboració de les administracions locals i autonòmiques. En aquest sentit, Vila explicava ahir que «el més difícil no és tenir diners, sinó tenir projectes, i aquí n'hi ha. Jo he confirmat que ens agradaria ajudar-hi».



El projecte encara no està concretat i Vila només va afegir que caldrà treballar amb l'Ajuntament. Això sí, va dir que l'actual conjuntura econòmica permetria recuperar projectes que fa temps que estan encallats: «ens trobem en una situació de regeneració dels pressupostos i, si ho podem encabir, ho farem».





Una representació especial



La visita de Vila a la Passió va coincidir amb la representació de Divendres Sant, una de les més importants i de les que atrau més públic a Olesa de Montserrat. A més a més, la funció d'ahir va ser especial perquè, com destacava el mateix conseller, es van recuperar alguns elements de La Passió que feia temps sense aparèixer. El canvi més espectacular va ser l'escena de la barca, després de gairebé dues dècades d'absència en el repertori.



Altres novetats van ser els vestits de Jesús i Ponç Pilat, un diàleg que es va introduir al quadre de la Resurrecció, i l'escena coneguda com la verònica al Carrer de l'Amargura. Eren detalls recuperats d'edicions passades per tal de recordar i homenatjar la Passió d'abans.