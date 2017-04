Els actes de les caramelles de Calaf els organitza l'Associació Calamanda

L´Associació Calamanda s´estrena enguany en l´organització de les tradicionals caramelles de Calaf, que se celebren avui, diumenge. L´entitat ha estat recentment constituïda.

Ja fa dies que cantaires i dansaires preparen el repertori amb trobades setmanals. Avui mostraran el resultat en un recorregut que començarà de bon matí, a les 9, al passeig de Santa Calamanda. Després seguiran el recorregut per diferents punts del poble, inclosos el Barri Nou, on seran a les 10.20, i el barri de la Pineda, que hi arribaran pels volts de les 11.00 del matí.

En acabar la missa, a l'interior de l'església de Sant Jaume, també faran una cantada i, seguidament, sortiran a la plaça Gran, on faran una ballada de les danses tradicionals. La cloenda tindrà lloc a la plaça de Barcelona 92 cap a les 13.15 hores. A la tarda hi ha prevista una ballada de sardanes.