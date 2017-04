Igualada viu una nova edició de la tradicional processó del Sant Crist

La processó gran d'Igualada té lloc demà dimarts a la tarda, però avui, dilluns de Pasqua, hi ha acte de vigilia de la festa del Sant Crist. Avui, a les 8 del vespre, i a la basílica de Santa Maria, Vespres Solemnes i Eucaristia, presidida pel P. Josep M. Morros i Castelltort, escolapi.



Demà, la festa del Sant Crist d'Igualada, a les 11, tindrà lloc la missa concelebrada presidida pel bisbe de Vic, Romà Casanova. Un cop acabat l'ofici, a la mateixa Basílica, es farà un concert a càrrec del quartet Altimira.



A la tarda, a dos quarts de set, tindrà lloc la tradicional processó pels carrers del centre de la ciutat, amb la participació de la Banda de Música d'Igualada i les banderes gremials. En acabar, hi haurà la veneració de la imatge i seguidament eucaristía, presidida pel pare Salvador Batet i Candela, monjo de Poblet.



El dijous dia 20 d'abril, a les 8 del vespre, i a l'Església del Roser, hi haurà una Vetlla de Pregària.