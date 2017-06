Calaf aprova amb polèmica deixar de formar part del Consorci de l'Alta Anoia

L'Ajuntament de Calaf deixarà de formar part del Consorci de l'Alta Anoia, una decisió que es va aprovar en el darrer ple municipal pel vot de qualitat de l'alcalde, el republicà Jordi Badia. La proposta està relacionada amb la dimissió del mateix Badia com a màxim representant d'aquest ens intermunicipal. Badia s'oposa de manera frontal a mantenir-lo perquè considera que arrossega problemes econòmics, la seva viabilitat és complicada i creu que a través d'algun altre ens, com la mancomunitat, es podria prestar un servei de promoció de la zona similar.

La proposta de sortir del Consorci de l'Alta Anoia va ser aprovada amb el vot de qualitat de l'alcalde, ja que aquest dilluns l'oposició, que a Calaf fa majoria, es va trobar amb una baixa d'una regidora per part. Hi van votar a favor els cinc regidors del grup de govern, i ho van fer en contra els tres regidors del grup municipal de Convergència i Unió (CIU) i els dos del GIC–Veïns amb Veu.

L'alcalde Jordi Badia va explicar els motius que, uns dies enrere, havien fet que dimitís com a president de l'ens. Va recordar que s'hi havia posat al capdavant, l'any 2015, amb l'objectiu de tancar-lo per una qüestió d'operativitat i per la duplicitat que suposa amb la Mancomunitat de l'Alta Segarra. A més, s'hi afegeix una situació de deute, de prop de 260.000 euros, una incapacitat per generar ingressos i una important despesa estructural. Amb aquest objectiu, l'alcalde va aconseguir una subvenció de la Diputació de Barcelona que permetria liquidar-lo i tenir una assistència jurídica.

Aquest dilluns, Badia va defensar-ne la sortida «per una qüestió de protecció dels interessos dels veïns de Calaf», perquè el Consorci seria adscrit a l'Ajuntament de Calaf. Segons la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), aquest ens quedaria adscrit al consistori, i «això vol dir que seria el responsable del deute que té el Consorci en cas que s'hagués d'executar».

Però CiU no comparteix aquest criteri. Considera que el deute és un tema judicial que ha quedat sobresegut i que no cal tenir-lo en compte, i creu que la situació econòmica ha canviat i que el que fa uns anys no era viable, ara ho podria ser, segons el seu portaveu, Joan Caballol, que havia estat també president del Consorci. Per al grup de CIU deixar el Consorci «és un error greu. Va en contra dels objectius de comarca que tantes vegades hem repetit en aquest ple. Ara deixarem d'estar en un òrgan important». Segons Caballol, aquest deute està «declarat sobresegut» pel jutjat i per tant «a hores d'ara aquest deute no existeix».

Tot i això, assegura que quan va finalitzar el seu mandat al capdavant del Consorci tenia el compromís que la Diputació de Barcelona cobriria aquest deute «si era el cas que s'havia de pagar». També va recordar que va deixar pactada una subvenció de 50.000 euros «per cobrir els costos d'estructura» de l'ens. Caballol es va mostrar moltest, en declaracions a aquest mitjà després de la sessió, pel fet que aquest punt es portés a ple un dia en què l'alcalde tenia garantida la majoria.

El GIC, que també hi va votar en contra, va manifestar el seu desconeixement de la qüestió. El seu portaveu, Salvador Prat, va plantejar que «si hi ha un deute, el més important és no sortir-ne i fer una auditoria, que és com es funciona normalment. Des de fora no tens la mateixa força».