Els trabucaires d'Igualada obren la campanya per l'apadrinament de la tronada

Un any més, la colla de trabucaires d'Igualada Els Voladors inicia la campanya «Apadrina un tro», per tal d'aconseguir padrins per a la tronada de festa major, que es farà el dimecres 23 d'agost. Amb l'objectiu de fer de la tronada una activitat cada cop més lluïda, es demana la participació i col·laboració de persones, entitats i establiments que viuen intensament la festa.

Els trabucaires ofereixen la possibilitat d'apadrinar un tro, una caixa de trons o un mascle de la tronada, a canvi de diferents recompenses. Així, apadrinar un tro té un cost de 5 euros i a canvi els participants constaran en la llista de padrins de la tronada, a més de rebre un petit detall. També es pot apadrinar una caixa de trons, a un cost de 25 euros, i es rebrà una samarreta exclusiva de la tronada. Finalment, també s'ofereix la possibilitat d'apadrinar un dels mascles per 50 euros, pensat per a establiments i entitats, que constaran com a patrocinadors en el cartell i rebran un obsequi.