El govern de Calaf destaca dels seus primers dos anys «l'endreça» a l'Ajuntament

El govern de Calaf va fer balanç en un acte públic de les accions dutes a terme durant la primera meitat del mandat. Per fer-ho, cada regidor del grup municipal de Junts per Calaf va repassar els compromisos, vinculats a la seva àrea, que s'havien pres durant la campanya electoral, i va explicar allò que ja s'ha fet i el que resta pendent.

L'alcalde, Jordi Badia, va destacar que durant aquests primers dos anys «hem intentat endreçar l'Ajuntament i el poble». Va incidir en la rebaixa aconseguida en el deute del consistori, que havia permès sortir «de la tutela financera de la Generalitat». Això s'ha aconseguit, segons va argumentar, «no endeutant-nos més, retallant despeses i amortitzant més del que hi havia previst». Badia va posar en relleu que el que això permetrà «és agafar múscul financer per afrontar les inversions que tenim previstes per a Calaf».

De l'acció de govern també en va destacar els canvis en diferents carrers de Calaf per pacificar el trànsit o millorar la mobilitat de vehicles i persones, «buscant sempre el consens dels veïns». En aquest sentit, va fer referència a les accions fetes per adaptar diferents zones de la via pública per facilitar la circulació de persones amb mobilitat reduïda.

La regidora d'Urbanisme i Via Pública, Teresa Torrijos, va insistir en aquesta qüestió manifestant que «som conscients que no n'hi ha prou i per això seguirem treballant per adaptar les zones i facilitat la mobilitat a tot el poble».

Torrijos va explicar que la manca de dotació pressupostària «no ens ha permès realitzar millores, durant el 2016, en el manteniment i arranjament de carrers i places». Tot i això, va avançar alguns dels projectes que s'executaran durant aquest any que comportaran canvis importants en la fisonomia de la plaça Alta Segarra i al carrer de Xuriguera.

Pel que fa a la promoció econòmica, la regidora Montserrat Mases va explicar la importància de la «dinamització de diferents sector de Calaf i l'Alta Segarra a través de fires temàtiques com l'EcoFira, l'Agro Alta Segarra i la de la Carbassa». També va exposar els programes de garantia juvenil per a la inserció laboral dels joves del municipi i el foment de l'ocupació per a persones de més de 45 anys. A més, va informar de com s'està treballant amb empresaris i comerciants per tal d'impulsar el teixit comercial i empresarial.

També es van detallar les polítiques socials i d'ensenyament en les quals s'ha treballat aquests dos primers anys. La regidora, Montserrat Isern, va explicar la regulació dels barems que facilita i fa més justos i objectius els ajuts atorgats en forma de beques, com les de llibres i material escolar, que s'han incrementat, alimentació o també per a qüestions relacionades amb la pobresa energètica. Va exposar l'èxit de participació de la Segona Setmana de la Gent Gran, el programa CUEME i les reunions «amb tots els centres educatius que ens serveixen per coordinar-nos millor i per compartir coneixements, experiències i interessos».