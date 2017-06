Martorell ofereix 21 propostes per al pressupost participatiu

Martorell té en marxa fins dimecres la votació de les propostes dels pressupostos participatius. Tots els veïns empadronats a la població i de més de 16 anys poden exercir el seu vot i escollir entre 3 i 5 propostes de les 21 que finalment han superat els requisits tècnics. La votació es pot fer a través del web, des del mòbil o als punts de votació que s'instal·laran en diferents llocs de Martorell fins al 21 de juny.

Les propostes finalistes, formulades per la ciutadania i les entitats, fan referència a àmbits com ara les noves tecnologies, cultura, ensenyament, esports, medi ambient, participació, urbanisme i via pública.

Els pressupostos participatius 2017 són un procés engegat per primer cop per l'Ajuntament de Martorell, que permet a la ciutadania fer propostes d'actuacions a la població i decidir, de manera directa, a quins projectes vol que es destini una part del pressupost d'inversions municipal –fins a una xifra total de 200.000 euros, 40.000 dels quals es destinen a projectes que proposen els alumnes del Consell d'Infants.

Particulars i entitats van presentar dins de termini a l'Oficina de Pressupostos Participatius 88 propostes, que es van sotmetre a una avaluació tècnica per valorar si complien els criteris establerts o si estaven en execució o previsió a l'actual mandat.

Les que finalment han estat seleccionades i es poden votar són la creació d'un centre explicatiu de flora i fauna; la instal.lació de caixes niu per a ocells i ratpenats; posar més bancs al Camí Fondo i Torrent de Llops; posar fonts al passeig de l'antiga N-II; remodelar els jocs del parc de Can Cases; rehabilitar el parc infantil de la plaça de Santa Anna; dotar el centre de serveis d'equip de so i altres materials; reforçar les papereres al parc d'Europa; posar pantalles informatives en diferents espais; renovar el parc de la Font de la Mina; insonoritzar l'escala de l'Escola de Música; fer un estudi per millorar l'acústica del museu Vicenç Ros; fer un projecte de millora de l'acústica de l'auditori Joan Cererols; restaurar elements festius de la cultura popular; renovar els jocs del parc Joaquim Miró; fer un parc infantil per a nens amb minusvalies; millorar la gestió de les zones verdes; construir un rocòdrom; dotar de wi-fi diferents espais municipals; rehabilitar el monument del memorial Vicenç Ros i, finalment, crear rutes escolars a peu segures.